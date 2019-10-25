Taylan’dan “Sataşma” resimleri

Orhan Taylan, “İnsan sevdiklerine sataşır. Ama sataşma; şaka yollu, incelikli ve esprili olmalı. Yoksa incitirsiniz sevdiğiniz insanı. Önce şaşırtmalı, sonra gülümsetmeli…

İşte böyle düşünerek, belki biraz da haddimin sınırlarını zorlayarak, büyük ustaların baş eserlerine sataşmayı denedim. Yöntem olarak da, çok sevdiğim bir sataşma tekerlemesini kullandım: Peynir ekmek yemezler, onu öyle demezler.” diyor.

Kızıltoprak Sanat Galerisi’nde 2 Kasım’da açılacak olan “Sataşmalar” sergisi 12 Kasım’a kadar görülebilir.