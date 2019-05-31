Tatili İstanbul'da geçireceklere etkinlik önerileri

9 günlük bayram tatili geldi çattı. Kimi programını çoktan yaptı, İstanbul’dan uzaklaştı; kimi de bu kadim kentin az trafikli sakin halini yaşamayı seçti. Biz de İstanbul’da kalanlar için, dünyanın en özel şehirlerinden birinde kalmanın ayrıcalıklarını hissedecekleri bir etkinlik listesi hazırladık. Özellikle sergiler dikkat çekiyor…

Motosiklet Panayırı: İlki 2017 yılında “Eğitim Festivali” olarak yapılan ve ortalama 7 bin 800 motosikletçinin katılımıyla gerçekleşen festivalin üçüncüsü Türkiye Motosiklet Platformu Motosiklet Panayırı konseptiyle 1-3 Haziran günlerinde yapılıyor. Tüm motosikletliler ve motosiklet meraklıları davetli. İstanbul Kadıköy Motosiklet Akademisi, Muhtar Kadir Kurucay Sokak No:7 Kadıköy’de.

Diablo Swing Orchestra Konseri: Grubun adına dikkatli baktığınızda neyle karşılaşacağınızı kestirebilirsiniz aslında. İşin içinde swing ve gypsy caz var ama ayrıca bir ilginç daha unsur mevcut. Swing geleneğini heavy metal enerjisiyle harmanlayan Diablo Swing Orchestra benzersiz bir deneyim vadediyor. Zorlu Center AVM’de 1 Haziran akşamı gerçekleşecek konser, tatilin ilk günlerinde güzel bir enrji verebilir.

“Anneler, Anneler” Sergisi: Fransız Kültür Merkezi fotoğraf sanatçısı Lâm Duc Hiên’in eserlerine ev sahipliği yapıyor. Hiên’in etkileyici kareleri, sizi politik konular üzerine düşünmeye itebilir. Sanatçı Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tibet, Moldovya, Irak gibi yerlerde evsiz barksızları, meteliksizleri, mülksüzleri, yurtsuzları oldukça etkileyici bir biçimde fotoğraflamış. Bayramda İstiklal Caddesi’ni sakince gezmeden olmaz, o vakit bu sergiye uğramayı da ihmal etmeyin. 1 Haziran’da açılacak sergi 26 Haziran’a kadar görülebilir.

“Paylaşılan Kutsal Mekânlar” Sergisi: Bayram boyunca görülebilecek bir diğer önemli sergi de 1 Haziran’da Karaköy Tophane’deki Depo’da açılıyor. Depo ve Goethe-Institut iş birliği ile gerçekleşen sergi güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı bir araya getiriyor. Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç Semavi dinin paylaştığı mekân ve pratiklere odaklanan serginin küratörleri Dionigi Albera ve Manoël Pénicaud. Sergi 14 Temmuz’a kadar açık.

Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı: Portre ressamı Mihri (1885-1954), 29 yaşındayken kadınlara özel güzel sanatlar okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunu sağlamasıyla toplumsal dönüşümün önemli aktörleri arasında yerini almıştı. Ancak, çoğunlukla yurt dışında yaşadığı için sanatçı hakkında yapılan araştırmaların sayısı oldukça az. Bu sergi ise Rollins College Arşivleri’nden yazışmalar başta olmak üzere kapsamlı arşiv belgeleri, gazete haberleri, dergi yazıları ve seçili eserler eşliğinde, Mihri’nin hayatına dair farklı bir bakış sunuyor. Hala görmediyseniz Şişhane’de bulunan Salt Galata’daki bu sergi için son tarih 9 Haziran. Bayram tatili bu sergiyi görmek için de iyi bir fırsat olabilir.

Aphrodisias: Kurtuluş-Osmanbey civarlarına geçerseniz, eski bira fabrikasından eğlence merkezine dönüşmüş olan Bomontiada’ya uğramayı unutmayın. Bomontiada’da 31 Mayıs’ta açılan bir sergi ise eminiz dikkatinizi çekecek. Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisinde sanatçının arşivinden Geyre Köyü ve Aphrodisias Arkeolojik Alanı’na ait ve aralarında orijinal karanlık oda baskılarının da bulunduğu fotoğraflar, uluslararası yayın ve ajanslarla yazışmaları, gezi notları ve kendi hazırlamış olduğu Aphrodisias kitap maketinin de bulunduğu bir seçki sergileniyor. Tüm bunların ilk kez sergilendiğini de not düşelim.

“Non Stop TLV 3am” Sergisi: Yine Kadıköy’e dönecek olursak, Bina’da illüstrasyon severlerin kaçırmaması gereken bir sergi var. 2018 İllüstrasyon Haftası kapsamında hazırlanan ve Tel Aviv’de düzenlenen “Non Stop TLV 3am” sergisi, 25 Mayıs – 15 Haziran tarihlerinde Bant Mag. Havuz / Bina’da. Küratörlüğünü Tel Aviv yeraltı ve kulüp sahnesinin önemli isimlerinden olan Marina Pozner’in üstlendiği “Non Stop TLV 3am sergisi”, şehrin gece hayatını, bu hayatın mekânsal ve oluşumsal aktörlerini illüstrasyon sanatçılarının yorumlarıyla yansıtıyor.