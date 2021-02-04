Tatilde okumalık kitaplar

Bazı kitaplar sadece eğlendirmez aynı zamanda çevremize, arkadaşlarımıza başka türlü bakmamız için rehber olur. Sömestr tatili için hem eğlence, hem macera, hem gülmece, hem bilgi içeren ve rehber olabilecek çocuk kitaplarından bir seçki hazırladık

UZAKLAR

Uzaklar aslında küçük bir kayık. Ona minnacık diyenler hatta küçümseyenler de var. Kurbağalıdere’nin denize açılan ağzında, sahibinin balık tutmak için denize açıldığı bir tekne. Uzaklar’ın en büyük hayali tıpkı Küçük Kara Balık gibi başka diyarları görmek. Başka denizlerde yol almak.

Sahibinin kendisini satıp daha büyük bir tekne alacağını öğrenen Uzaklar bir gece kendini engin maviliklerin ortasında bulur. Küçük bir kayık için engin denizde yol almak elbette kolay değildir. Bir yandan özgürlük bir yandan yalnızlık. Bir yandan sonsuzluk bir yanda rüzgâr, fırtına… Engin denizlere açılan Uzaklar’ın dev dalgalar, fırtınalar, Sait Faik, Nâzım Hikmet ve Haritacı Martı ile olan karşılaşmaları ve yaşadığı deneyimler sürükleyici bir serüvene dönüşüyor.

Bu arada Uzaklar ismini 1992 yılında İzmir Seferihisar Sığacık Koyu’ndan demir alıp, Zuhal ve Osman Atasoy çiftini beş yıl boyunca engin maviliklerde gezdiren tekneden alıyor. Bu tekne de tıpkı Sadun Boro’nun teknesi Kısmet gibi Rahmi Koç Müzesi’nde sergileniyor.

Yazar: Arslan Sayman

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Sayfa:112 Syf

ORMANDA ÇAY PARTİSİ

Kırmızı Başlıklı Kız ile Alice Harikalar Diyarında'nın buluştuğu modern bir masal olan Ormanda Çay Partisi ödüllü yazar ve çizer Miyakoshi'den kara kalem çizimlerle bezeli bir resimli kitap.

Büyükannesinin evinde uyandığında, babasının tartını evde unuttuğunu gören Kikko’nun macerasının anlatıldığı kitabın her sayfasında birbirinden güzel resimler yer alıyor.

Yazar: Akiko Miyakoshi

Yayınevi: MEAV Yayıncılık

Sayfa: 36 Syf

DÖNME DOLAP

Tülin Kozikoğlu’nun kaleme aldığı ve Hüseyin Sönmezay'ın resimlediği “Dönme Dolap”, dünyanın iki farklı şehrinden yola çıkan iki aileyi konu alıyor. Onların yolculuklarındaki benzerlikler ve ayrılıklar okuyanı da başka bir yolculuğa çıkarıyor. Savaş, göç, üzerine bir yol öyküsü olan kitap empati sayesinde ortak noktalarımızı ve aramızdaki görünmez bağları keşfetmeyi sağlıyor. Hepimizin aynı gökyüzüne baktığını hatırlıyor ve görüyoruz ki ne olursa olsun oyun hep var, umut hep var.

Yazar: Tülin Kozikoğlu

Yayınevi: Doğan ve Egmont Yayıncılık

Sayfa: 40 Syf

GÖRÜNMEZ ULİ

Hayattaki değişikliklerin çocukları nasıl etkilediğini, akran zorbalığı ekseninde veren Görünmez Uli, ödüllü yazar Astrid Frank’ın Türkçedeki son romanı.

Sayıları çok seven Uli, evden okula kaç adım attığını, apartmandaki pencereleri, merdiven basamaklarını yani her şeyi sayıyor. Okulun ilk günü, sınıf arkadaşları Uli’ye lakap takınca o da kendisini bir başına kalmış hissediyor. Ta ki sınıfa bir Uli daha gelene kadar.

Hayattaki yeni ev, yeni okul gibi değişimlerin çocuklar üzerinde yarattığı kaygıyı muzip bir dille anlatan kitap birarada yaşamı savunuyor.

Yazar: Astrid Frank

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Sayfa: 96 Syf

NİCE NİNE’NİN ZEYTİNİ

Dünyanın sahibi olduğunu zanneden insanlar var, bir de dünyaya ve yarınlara borçlu olduğunu düşünen insanlar. Bir zeytin ağacını, kuşu, toprağı kendi mülkü gibi görenler var bir de tüm canlıların bu dünyayı birlikte paylaşması gerektiğini düşünenler.

Nice Nine’nin Zeytini dünyanın sahibi olduğunu zannedenlerle, zeytin ağaçlarını dostu bellemiş insanların hikâyesini anlatıyor.

Şafak Okdemir, resimleriyle akıllardan çıkmayacak bir mücadele anlatırken kendini kandıran insanın acımasızlığına dünyanın gerçek sahipleriyle dur diyor.

Yazar: Şafak Okdemir

Yayınevi: Çınar Yayınları

Sayfa: 72 Syf

KAR KURDU VE CANAVAR

Mizgin'in sevgi ve iyilik dolu yaşamı, evlerine yerleşen davetsiz bir Canavar yüzünden altüst olur. Geceleri ansızın beliren ve “sakarlığı” yüzünden her yeri darmadağın eden bu Canavar'ın elleri mor çiçeklerle bezeli, kalbi ise taştandır. Sevmekten aciz bu sarsak Canavar yetmezmiş gibi, köye inen bir Kar Kurdu'nun izini sürmek için epeydir eve uğramayan babasının eksikliği, Mizgin'i bambaşka bir gerçekliğe sürükler. Hayal dünyasında Kar Kurdu ile Canavar'ı karşı karşıya getiren küçük kız, çok geçmeden kimin av kimin avcı olduğunu sorgulamaya başlar. Gerçekte uzak durulması gereken Canavar kimdir?

Güzin Öztürk’ün yazdığı Kar Kurdu ve Canavar, küçük bir kızın, ailesini bir araya getirme çabasını konu ediniyor. Kız çocuklarının okuması ve kadınların meslek edinmesi gibi önemli toplumsal hak ve özgürlüklere temas eden yazar, canavarların olmadığı, şiddetten arındırılmış bir dünya için herkesi sevginin mucizesine inanmaya çağırıyor.

Yazar: Güzin Öztürk

Yayınevi : Tudem Yayınları

Sayfa Sayısı: 112





