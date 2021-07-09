Tatil için kitap önerileri

Tatilde ne okusak diyenler için gazetemize gelen; düşündüren, şaşırtan, kafa dağıtan belki biraz da gözyaşı döktüren kitaplardan bir seçki hazırladık. Şimdiden iyi okumalar...

MERAL

Uğur Terzi’nin ilk romanı olan Meral hem bir kuşak hem de bugünün hikâyesi. Kendince sakin, sakil bir hayat süren Meral, 68 kuşağından bir öğretmen olan babaannesinin gençliğinde ünlü şair Rıfat Heper’le bir ilişkisi olduğunu amcası Öncü’nün romanından öğrenir. Şairin en şöhretli şiirlerinin babaannesine yazılmış olma ihtimali nedeniyle hikâyenin aslını öğrenmeye karar verir ve amcasından aldığı günlükler, not defterleri ve kayıp sayfalarla kendini sevimsiz bir trende bulur.

1970’ler ve yakın tarih arasında gelip giden Meral, kuşak farkı olan iki kadını söyleştiren, buluşturan, sessizce bir roman.

“Hikâye hazin, yoksul bir çocuk. Dinlesen ne dinlemesen ne? Yazsan içi kahır, okusan aklın kalır. Sevmek birini böylesine bir yük. Bir fincan tuz ruhu. Sevmek, hele maviliği… demirden demir bir gemi güvertesi. Çıkar yürek meydana, işin yoksa boya dur.” (Notabene Yayınları)

KAZDAĞLARI ÖYKÜLERİ

“Eğer ekolojik bir yaşama arzu duyuyorsanız, ekip biçmekten, özde bir yaşamdan bahsediyorsanız; sevmekten, kabulden, birlikten ve toprakta bitmiş özgür gönüllerden öğreneceğiniz kocaman bir dünyadan bahsediyorsunuz.”

Melih Aşanlı’nın birbirine bağlı hikâyelerden oluşan Kazdağları Öyküleri, Kazdağları’nın sıcak iklimini ılık bir rüzgarla okura taşıyor.

İnsanın doğanın ayrılmaz bir parçası, bir bütünün iki penceresi olduğunu anlatan öyküler, Kübra Köprülüoğlu Aşanlı’nın çizimleriyle renkleniyor. Bayramiç köylülerinden esinlenilerek yazılan öykülerde geçen olaylar, yerler kurmaca olsa da insanları, doğayı, köyleri ve köylerin o insanlar olmadan yaşayamayacağını anlatıyor. (Yeni İnsan Yayınevi)

ALEV DUDAKLI KADIN

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Suat Derviş’in romanları İthaki Yayınları tarafından okurla buluşturulmaya devam ediyor. Derviş’in okurla buluşan romanlarından sonuncusu olan Alev Dudaklı Kadın, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde geçen tarihi bir roman olma özelliğinde. Üçüncü Murat, Nurbanu ve Safiye Sultan gibi Osmanlı tarihinin en bilinen simaları, başka romanlardan da aşina olduğumuz bir iktidar çekişmesiyle eser boyunca tansiyonu artırıyor.

Popüler bir tarihi roman olan Alev Dudaklı Kadın, güçlü aksiyonu, yüksek cinsel gerilimi ile okurun merak duygusunu kamçılıyor. Diğer popüler romanlardan farkı ise Suat Derviş farkı olarak ezilenden, hakkı yenenden yana tavrını tüm romana ustalıkla yedirmesi.

Derviş, daha ilk sayfadan kendini göstererek Şemsiaşk adlı bir cariyenin gözünden esir olmayı, İstanbul’u usul usul saran veba salgınını, halkın zevk ve sefaya dalan saraya isyanını anlatıyor. (İthaki Yayınları)

ŞÖHRET DEDİĞİN: FERDİ ÖZBEĞEN

Hariciye görevlisi olmak isteyen İzmirli genç, babasının ölümü üzerine kendini pavyonlarda müzik yaparken bulur. Ancak bu şehir ona dar gelir ve İstanbul macerasına atılır. Bu gencin adı, bugün hasretle andığımız Ferdi Özbeğen’dir.

Zarafeti, samimiyeti, sesi ve icrasıyla ile bir dönemin unutulmaz isimlerinden olan, sanat hayatı boyunca 30 albüm, 400 kayıtlı şarkı ve pek çok ödül kazanan Ferdi Özbeğen bugün hala en çok dinlenen isimler arasında.

Gazeteci, müzik ve sahne sanatları organizatörü Ali Rıza Türker’in, dostu Ferdi Özbeğen’in hayatını anlattığı kitabı “Şöhret Dediğin” ölümünün sekizinci yılında sanatçıya bir vefa borcu olarak yeniden basıldı.

Özbeğen’in anılarını anlattığı Şöhret Dediğin, İzmir’den İstanbul’a geliş öyküsünden, bir zamanların gazinolarından pavyonlara, öğretmenlik anılarına bir dönemi anlatıyor. (h2o Kitap)

İKLİM DİRENİŞİ

“Her yıl temmuz ya da ağustos ayları, kuzey yarım kürede gelmiş geçmiş en sıcak ay ilan ediliyor. Günler en sıcak gün olmak için birbiriyle yarışıyor. İklim krizi yoktur, yalandır, uydurmadır diyenler, eski gazete sayfalarında saklanacak sayfa arıyor, yüzleri kızarıyor, kimsenin yüzüne bakamıyor.”

Yeni İnsan Yayınevi, Yeşil Politika Kitaplığı'na Jeremy Brecher imzalı “İklim Direnişi: Bir Hayatta Kalma Stratejisi” başlıklı kitabı ekledi. İklimin korunmasındaki başarısızlığın sebepleri, iklimin korunmasına yönelik makul stratejiler başlıklarının yer aldığı kitap ilkim savunucularının elde ettiği başarılara, direnişlere yer veriyor. (Yeni İnsan Yayınevi)