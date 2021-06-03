‘Tarama Ucu’ okurla buluştu

Çizgi roman ve karikatür kültürünün yeni dergisi Tarama Ucu, 1 Haziran’da dijital olarak yayınlanmaya başladı

Çizgi roman ve karikatür dünyasının ünlü isimleri ile genç çizerlerini biraraya getiren Tarama Ucu dergisi, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren dijital platformda okuyucularla buluşuyor.

Mürekkebe batırdıktan sonra kâğıt üzerinde çıkardığı ses ile çizerlerin kadim dostu Tarama Ucu, yeni karikatür dergisine adını verdi. Yayın Yönetmenliğini Erdal Belenlioğlu’nun, Sanat Yönetmenliğini Fenni Özalp’in üstlendiği dergi, geniş yazar ve çizer kadrosuyla bundan sonra her ay dijital olarak yayınlanacak.

116 sayfalık dergide Latif Demirci’den Behiç Pek’e, Mahir Ünsal Eriş’ten Vedat Özdemiroğlu’na, Bahadır Boysal’dan Sinem Keskinel’e, Nazan Kuzgunkaya’dan

Gani Müjde’ye pek çok özlenen yazar ve çizerin eserleri yer alıyor.

Okuyucusunu her ay farklı bir dosya konusu ile karşılayacak olan derginin ilk sayısının dosya konuğu ise karikatür dünyasının duayeni Oğuz Aral.

Oğuz Aral dosyasında, Zafer Temoçin’in “Dergim Var Dünyadan Büyük” adlı çizgi öyküsü ile Atilla Atalay’ın “Mikiler Karargâhı”, Vedat Özdemiroğlu’nun “Oğuz Aral Notları” ve Müfit Can Saçıntı’nın “Komik ama değil!” başlıklı anı yazıları okuyucuyla buluşuyor.

Dergiye www.taramaucu.com adresinden abone olunarak ulaşılabilir.