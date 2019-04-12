TAK’ta “Tesadüfler”

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 21 Nisan Pazar günü 12 saatlik bir deneysel festival düzenlenecek. “Yaratan Disiplinler: Tesadüfler” adını taşıyan festivalde, çeşitli sanatçıların ve tasarımcıların etkinlikleri ve eserleri TAK binasının her köşesinde eş zamanlı olarak yer alacak. Konferanslar, atölyeler, açık sohbetler ve performanslar ziyaretçilerin esnek katılımına sunulacak; fotoğraflar, besteler, defterler, yerleştirmeler ve video gösterimleri de tüm gün boyunca döngüsel ve değişken olarak binanın farklı noktalarında bulunacak. Festivalde yer alacak atölyelere katılım kayıt ile olacak. Atölyeler yakında duyurulacak.