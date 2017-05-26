Tahta Öyküler TAK’ta

Anadolu’daki Tahtacı kültürünü anlatan WoodTales sergi ve atölyesi 27 Mayıs Cumartesi 18.00’de Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK)’ta açılıyor

Fransa ve Türkiye arasında gerçekleştirilen “Tahta Öyküler”in yola çıkış noktası, Türkiye’deki kırsal kültürlerden biri olan Tahtacı kültürünü ve bu kültürün köklendiği yerleri gözlemleyip, bu bulguları Fransa’daki Bask kültürü ile paylaşmak, bunu yaparken de iki coğrafyadaki iki ayrı kültürün biri ile direkt, diğeri ile ise yansımalı bir ilişki kurmak. Tahtacıların yoğun olarak yaşadığı bir köy olarak Kemalpaşa/Çınarköy ve bir Fransız/Bask yerleşimi olan Hazparne, sürecin alanı ve öznesi oldu.

İzmir’den NomadMind ve Helette’den Baserriko Arte Sarea ortaklığı ile ortaya konan proje, Tandem Türkiye Programı desteği ile gerçekleştiriliyor ve iki yaratıcı grubun ortak hassasiyetleri üzerinden şekilleniyor.

ORMANDA YAŞAYAN TAHTACILAR

Projenin aktörü olan Tahtacılar, 400 yüzyıl kadar önce ormanda yaşamayı tercih etmiş ve uzun yıllar göçebe bir yaşam sürmüş, ilişki kurduğu diğer topluluklar için ağacı kesme ve dönüştürme eylemini mesleğe dönüştürmüş bir topluluk. Projenin yöntemi temelde, Tahtacı hikâyelerini dinlemek ve kaydetmek; bu hikâyeler üzerinden, bu derin ve sembollerle yüklü kültürle ilişkilenecek semboller ve görseller üretmek; bu görsellerin, yine kültürün kendi malzemesi olan ahşap yoluyla tahtacılar tarafından resmedilmesini sağlamak oldu. Bunun yanında, geçmişte ya da güncel durumda göçebe/mevsimlik bir yaşam sürmüş/süren kişilerin rotalarına kişisel hikayeler üzerinden, mekan kullanımlarına da mekanların kendilerine ziyaretlerle gözlemlendi.

Projenin Fransa ayağına ise, farklı bir coğrafyadaki bir başka kırsal topluluk olarak Bask kültürüne Tahtacı Kültürü üzerinden bakılıyor, iki kültür arasındaki ilişkisellikler üzerinden tartışmalar üretiliyor ve kültürler arası etkileşim temel alınıyor. Projenin sonuç ürünleri, videolar, ahşap baskı resimler, mekân okumaları ile haritalar oldu. Bütün bu sonuç ürünlerini haftasonu açılacak TAK’taki sergide görebilirsiniz. Söyleşi ve atölye çalışmaları da yapılacak.