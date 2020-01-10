Süreyya’da “Dans Üçgeni”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2020’nin ilk temsilini “Dans Üçgeni” balesiyle veriyor

İlk eser “Bolero”; 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice Ravel’in 1928 yılında bestelediği en son bale müziği. Koreograf Uğur Seyrek’in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği etkileyici eserinin dünya prömiyeri, 1997 yılında Ankara’da yapıldı. Sanatçının Türkiye’de sahneye koyduğu ilk eseri olması açısından da önemli. Bolero, Uğur Seyrek’in tüm koreografilerinde olduğu gibi hayattan kesitlerle kadın-erkek ilişkileri üzerine kurulu.

Geçtiğimiz sanat sezonu dünya prömiyeri yapan “Bahar”; S. Rahmaninov imzalı müziği ile neoklasik bir bale. Bu baleyi Orkan Dann İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yaratmıştı.

Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olan “Judith”; Çetin Işıközlü’nün müziği üzerine Deniz Özaydın ın koreografisini günümüz anlayışıyla yeniden yorumladığı modern bale olarak üçgende yerini alacak.

8 Ocak’ta ilk gösterisini yapan “Dans Üçgeni”, 10 Ocak Cuma 20.00’de ve 11 Ocak Cumartesi saat16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyicilerin karşısında olacak.