Süreyya’da bahar şarkıları

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ‘’Bahar Şarkıları’’ konseri düzenliyor. Piyanoda Hüseyin Kaya’nın yer alacağı konserde, solistler Esra Abacıoğlu Akcan, Muzaffer Dingil, Önay Günay, Efsun Öztoprak, Ayşe Sezerman ve Ayten Telek sahne alacak. Biletler, Süreyya Operası gişesinden veya www.biletiva.com adresinden temin edilebilir.
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