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Süreyya Operası’nda ‘Kahve Konserleri’ başlıyor

Süreyya Operası'nda Kahve Konserleri başlıyor

Süreyya Operası’nda ‘Kahve Konserleri’ başlıyor
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Kahve Konserleri yeni yıl ile birlikte sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. ‘Kurukahveci Mehmet Efendi’ sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kahve Konserleri, Pazar sabahları saat 11.00 de yapılacak. 

Kahve Konserleri, 9 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Oda Orkestrası konseriyle başlayacak. Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra genç İtalyan piyanist Pietro Bonfilio’ya eşlik edecek ve programda Beethoven’in 5 numaralı ‘İmparator’ konçertosu ile Josef Suk’un serenadı yer alacak. 

Her ay bir orkestra konseri haricinde oda müziği konserleri ile de devam edecek olan seride 16 Ocak’ta genç piyanist İlyun Bürkev, 23 Ocak’ta Can Özhan-Çağdaş Özkan keman-piyano resitali, 30 Ocak’ta ise Ozan Akkol-Ece Sözer keman-piyano resitalleri seslendirilecek.

Biletler 2 Ocak’tan itibaren Süreyya Operası gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr adresinden satışa sunulacak.

Süreyya Operası Kahve Konserlerine, kahve kültürünün ülkemizdeki en eski temsilcisi olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 150. yıl kutlamaları kapsamında sanata katkıda bulunmak amacıyla destek veriyor.

“KAHVE KONSERLERİ PROGRAMI”

09 Ocak Pazar – 11.00

İSTANBUL ODA ORKESTRASI

Şef: Oğuzhan KAVRUK

Solist: Pietro BONFİLİO piyano

Program:

L. v. BEETHOVEN Piyano Konçertosu No. 5 Op.73 “İmparator”

Allegro  

Adagio un poco mosso 

Rondo: Allegro ma non troppo 

J. SUK Serenad Op.6

Andante con moto 

Allegro ma non troppo e grazioso 

Adagio 

Allegro giocoso, ma non troppo presto 

* Arasız yaklaşık 60’ sürer.

Bilet fiyatları: 35-40 TL

Biletler 02 Ocak’ta satışa çıkacaktır.

16 Ocak Pazar – 11.00

İLYUN BÜRKEV piyano resitali

Program:

J. S. BACH Das wohltemperierte Klavier I, No. 16 in G minor, BWV 861

W. A. MOZART Piano Sonata No.11 in A major, K.331

F. CHOPİN Nocturne in E-flat major Op.9, No.2

F. MENDELSSOHN Rondo capriccioso, Op.14

L. v. BEETHOVEN Grande Sonata Pathètique No.8 in C minor, Op.13

F. CHOPİN Études, Op.10, No. 4

F. LİSZT Consolation No.3, S.172

R. SCHUMANN Fantasiestücke, Op.12

İ. BÜRKEV The Wind

* Arasız yaklaşık 60’ sürer.

* Bilet fiyatları: 15-20 TL

* Biletler 09 Ocak’ta satışa çıkacaktır.

23 Ocak Pazar – 11.00

Can ÖZHAN keman

Çağdaş ÖZKAN piyano

Program:

L.v. BEETHOVEN Spring Sonata

J. BRAHMS No:2 La majör Sonat

F.v. VECSEY Valse Triste

H. WİENİAWSKİ Polonaise La Majör

N. PAGANİNİ Kapris No:24

J. MASSENET Meditation

P. SARASATE Zapateado

* Arasız yaklaşık 60’ sürer.

* Bilet fiyatları: 25-30 TL

* Biletler 16 Ocak’ta satışa çıkacaktır.

30 Ocak Pazar – 11.00

Ozan AKKOL keman

Ece SÖZER piyano

Program:

L.v.BEETHOVEN Sonat No: 9 Op.14 “Kreutzer” 

C.GARDEL Por Una Cabeza 

P.SARASATE Zigeunerweisen Op.20

* Arasız yaklaşık 60’ sürer.

* Bilet fiyatları: 25-30 TL

* Biletler 23 Ocak’ta satışa çıkacaktır.

Etiketler; #Süreyya OperasıI #Kahve Konserleri
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