Süreya’ya vefa…

Büyük şair Cemal Süreya ölümünün 28.yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen anma programı 9 Ocak Salı günü yoğun bir katılımla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yine bir 9 Ocak günü Cemal Süreya ve dostları olarak buluştuklarını belirten Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı, Üvercinka Dergisi Editörü, Şair Seyyit Nezir, Cemal Süreya’ya yakışanı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Seyit Nezir’den sonra söz alan Üvercinka Dergisinin kurucusu, Cemal Süreya’nın eşi Zühal Tekkanat, “Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle böyle güzel bir salonda ölümünün 28.yılında Cemal Süreya’yı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kimilerimiz şiirleriyle kimilerimiz konuşmalarıyla bugün de Cemal Süreya’yı yaşatıyoruz, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Cemal Süreyya için birçok programlar, toplantılar düzenlendiğini belirten şair,yazar, çevirmen Cevat Çapan; “Cemal Süreya için belirtilen görüşlerin ortak yanı onun son 50-60 yıl içinde Türk Edebiyatına gelmiş en değerli şairlerden, yazarlardan, düşünürlerden ve insanlardan biri olduğudur. Cemal Süreya’yı bu kadar eşiz kılan özelliklerden biri duygu ve düşüncesinin hiçbir zaman ayrışmaması, hiç bölünmemesi, hiç kopmamasıydı.” dedi.

Sunuculuğunu Aydan Ay’ın yaptığı programda Yaşar Gündem, Mustafa Köz, Mehrizat, Necati Güngör, Tamer Tezin, Turgay Fişekçi, Ümit Öztürk, Zafer Yalçınpınar, Melahat Babalık, Mehmet Aydın, İbrahim Hacıbektaşoğlu, şiir ve konuşmalarıyla yer aldı. Yoğun bir katılımın olduğu Cemal Süreya’yı anma programı Mehtap İskender’in fasıl konseriyle sona erdi.