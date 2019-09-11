Süleyman Turan’a veda

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadıköylü Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköylü usta sanatçı Süleyman Turan Kalamış’taki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

83 yaşında hayata gözlerini yuman Turan, 11 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar Şakirin Camii’ndeki cenaze törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve aralarında Ediz Hun, Menderes Samancılar, Kerem Alışık, Serdar Gökhan, İlyas Salman, Mustafa Alabora, Nuri Alço, Şevket Çoruh gibi isimlerin de yer aldığı sanatçı dostları katıldı. Turan’ının cenazesi kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

KADIKÖY’DE DOĞDU / ÖLDÜ

19 Kasım 1936 tarihinde Kadıköy’de doğan sanatçının gerçek adı Süleyman Başturan’dı. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okuyan Turan Haydarpaşa Lisesi mezunuydu.

Yeşilçam filmlerinde “başrol oyuncusunun sadık dostu” rollerinde yer alan sanatçının oynadığı ilk film Osman Seden’in yönettiği ve başrollerde Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen’in olduğu “Sayın Bayan” adlı filmdi. Muhteşem Serseri (1964), Çöl Kartalı (1972), Elveda Meyhaneci (1972), İzin (1975), Bay Alkolü Takdimimdir (1981), Sosyete Şaban (1985) gibi onlarca filmde yer alan oyuncu aynı zamanda karikatür ve resim de yapıyordu. Turan’ın çizimleri Akbaba, Akşam ve Sabah gazete ve dergilerinde yayımlandı.