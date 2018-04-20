Suat Derviş’i anlamak için…

“Fosforlu Cevriye Üzerinden Suat Derviş’i Anlamak” etkinliği 21 Nisan Cumartesi saat 13.00-15.00 arası İthaki Akademi’de düzenleniyor

Döneminin önemli edebiyatçılarından, değerli bir kadın yazar olan Suat Derviş’in anısını canlı tutmak, eserlerinin bugün de hak ettiği yeri bulmasını sağlamak için İthaki Akademi’de “Fosforlu Cevriye Üzerinden Suat Derviş’i Anlamak” isimli bir etkinlik düzenleniyor.

Etkinlik iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Suat Derviş’in hayatı, eserlerinin Türk edebiyatındaki yeri, Fosforlu Cevriye’nin tüm eserleri arasındaki yerini aktarmaya çalışan bir söyleşiyi içeriyor. İkinci bölüm ise, Fosforlu Cevriye karakterinin analizi ile başlıyor ve Fosforlu Cevriye rolüne girmiş Şenay Gürler’in performansıyla hem kitabın başkarakteri hem de yazarla derin bir sohbete dönüşüyor. Şenay Gürler aracılığıyla Fosforlu Cevriye, ete kemiğe bürünüyor, kendi ağzından hayat hikâyesini ve kim olduğunu anlatıyor.

21 Nisan Cumartesi günü saat 13.00-15.00 arası İthaki Akademi’deki etkinlik ücretli. Bilet fiyatları: Öğrenci:18 TL Tam: 24 TL

Adres: Caferağa mah. Neşe Sok. No:31 Moda 0216 348 64 55