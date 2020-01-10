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 “Sualtının Gizemli Dünyası” bu fotoğraflarda

Sualtı Fotoğraf Sergisi, 16 Ocak’a kadar CKM 4. Kat Fuaye’de görülebilir

 “Sualtının Gizemli Dünyası” bu fotoğraflarda
GazeteKadıköy

Türk Balıkadamlar Kulübü Sualtı Görüntüleme Birimi fotoğrafçıları tarafından hazırlanan  “Sualtının Gizemli Dünyası” sergisi, çevresel bozulmalara ve aşırı kirliliğe hızla maruz kalan denizlerin sualtı yaşamını tanıtarak, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sualtının eşsiz ve renkli yaşantısını içeren fotoğrafların farklı ortamlarda paylaşılması, bu gizemli dünyanın tanınmasında, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Farklı meslek gruplarına sahip, gönüllülük esasını benimsemiş sualtı fotoğrafçılarının biraraya geldiği sergide, Mehmet Öztabak, Ufuk Dönmez, Seracettin Gökçen, Tunçel Yılmaz, Arzu Aşan Dönmez, İrfan Çalo, Yener Şenok, Taşkın Candan, Gürkan Gürcüoğlu, Kemal Kızılay, Burak Yalkılday, Serkan Metin, Selva Gürcüoğlu, Özlem Durmaz’a ait 53 adet fotoğraf yer alıyor.

Sualtı Fotoğraf Sergisi, 16 Ocak’a kadar CKM 4. Kat Fuaye’de görülebilir. Sergi, belediyeler ve üniversitelerde yıl boyunca sergilenmeye devam edecek.

Etiketler; #Türk Balıkadamlar Kulübü #sualtı sergisi
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