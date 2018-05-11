Suadiye’de sanat ve bahar

Suadiye Sanat Atölyeleri’nde ‘Bahar Şenliği ve Sergisi’ düzenleniyor

Suadiye Sanat Atölyeleri’nde ‘Bahar Şenliği ve Sergisi’ düzenleniyor. 12 Mayıs Cumartesi günü 11:00/17:00 saatleri arasında yapılacak olan etkinlikte, atölyelerde ders alan 7’den 70’e tüm öğrencilerin yaptığı resim, mozaik, seramik ve geleneksel sanatlar eserleri sergilenecek. Tasarım ürünlerin hem sergide hem satışta olacağı şenliğe tüm sanatseverler davetli.

Kadıköy Belediyesi, Suadiye Mahallesi’nde bulunan 110 yıl önce yapılmış, anıt eser olan 9 dükkanı restore edip “Suadiye Sanat Atölyeleri”ne dönüştürerek, Kasım 2016’da Kadıköylülere açmıştı. (Suadiye Mahallesi, Suadiye Cami Sk. No:1)