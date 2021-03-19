Şahsiyet Dergisi, 2019’da yayın hayatını başladı ve her üç ayda bir belli bir tema ve birçok ismin katkısıyla çıkmaya devam ediyor. Derginin kurucusu Kuzey Kayahan Saran ile dergiyi konuştuk

Şahsiyet, 2019 yılında yayın hayatına başlayan bir edebiyat dergisi. Sloganı da “Söyleyecek Sözümüz Var!”. “Söyleyecek sözümüz var” demelerinin sebebi ise bir yandan kültür ve sanatı öncelerken diğer taraftan da edebiyat, felsefe, politika, düşünce üzerine yayın yapıyor, dosyalar hazırlıyor olmaları.

Şahsiyet Dergisi, 2020 yılının son sayısını kadın özel sayısı yapmış ve o sayıda sadece kadınlar yazmış ve çizmişti. Üç aylık olarak çıkan derginin son, yani Ocak-Şubat-Mart 2021 sayısında ise tema toplumsal kimlik. Şimdiye kadar toplam 9 sayı çıkmış olan dergi, her sayısında bir tema ve bir dosya konusu belirliyor.

Derginin kurucusu Kuzey Kayahan Saran ile derginin içeriğini, nasıl ilerlediklerini ve geleceğe dair planlarını konuştuk.

Şahsiyet Dergisi ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Şahsiyet'in öncelikle üç yıllık bir planlama süreci oldu. Bu kalkışmaya tek başıma giriştiğimden dolayı oldukça yavaş hareket etmem gerekiyordu. Ekibin toparlanması, isim haklarının satın alınması, finansmanın ayarlanabilmesi için buna ihtiyacım vardı. Her biri çözüldükten sonra 2019 yılında yayın hayatına başladık.

Şahsiyet hangi boşluğu dolduruyor, diğer dergilerden farkı ne?

Öncelikle bizim bir derdimiz vardı: Edebiyata bir katkı sağlamak. Birçok dergi hep aynı şeyleri söylemekten, her ay aynı konuları ısıtıp ısıtıp okura sunmaktan sıkılmadı. Biz çıkarmak istediğimiz her yeni sayı ile hem okura daha önce karşılaşmadığı konuları sunmak hem de edebiyat için bir kaynak görevi görmek istiyoruz. Popüler edebiyat dergilerinin yapamadığını, yani iyi edebiyatı yaşatmaya çalışıyoruz.

Derginin ismi neden Şahsiyet?

Her şeyin unutulduğu, sığlığın ayyuka çıktığı, tüm değerlerin yok sayıldığı bir dönemde korumamız gereken en önemli şey şahsiyetimiz. Edebiyatın şahsiyetini koruyabilmek için adımız Şahsiyet!

İçeriğe dair neler söylersiniz, tema ve dosyalara nasıl karar veriyorsunuz?

Şiir, öykü, eleştiri vb. türlere de yer veriyoruz ama her sayımızda belli bir tema, dosya ve inceleme konumuz var. Bunları belirler ve yol haritamızı hazırlarız. Alanına uygun kişileri arayıp buluyor ve yazılarımızı topluyoruz. Okuru besleyecek, bir farklılık yaratacak, kısaca katkı sağlayacak konular üzerinden ilerliyoruz. Unutulmuş olan onca konu ve yazar var ki, her birini yeniden edebiyata kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz nitelik. Bir de tabii ki bugüne ve ardımızdan gelecek kuşağa sağlıklı bir şeyler bırakabilmek.

Gelecek planlarınız neler?

Şahsiyet üç aylık olarak yayımlanıyor ve şu anda 10. sayımızı hazırlıyoruz. Salgın ve salgınların edebiyata etkisi üzerinde duracağız. Konumuz bu şekilde belirlendi. Her bir ismin yeni sayıya harika katkıları oluyor. Bu sayımızda da yine oldukça iyi isimlere ve metinlere yer vereceğiz. Yapmak istediğimiz birçok şey var: çevrilecek kitaplar, hazırlanacak konular, her biri bizi heyecanlandırıyor fakat bunları zaman içerisine yayarak daha sağlıklı ve kalıcı olmasını ümit ediyoruz.