Sonbahar keyifli konserlerle geliyor

Garanti BBVA Güz Konserleri, yepyeni bir programla, tüm hızı ve coşkusuyla devam ediyor. Sonbahar sezonu boyunca gerçekleşecek Garanti BBVA konserleri yine müzik dünyasından önemli isimler ağırlayacak ve müzik severlere unutulmaz bir ziyafet yaşatacak.

Dinleyicisiyle buluşmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden kente gelen müzisyenler, Zorlu PSM, Salon IKSV, Babylon, ve Nardis Jazz Club’da sahne alacak.

Müzik dünyasının sevilen yıldızlarını bir araya getirecek olan Garanti BBVA Güz Konserleri, 4 Eylül’de Zorlu PSM %100 Studio’da Kovacs’ın konseriyle başlayacak. 13 Eylül’de ise “En Hızlı Piyanist” olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Eylül ayının son konuğu ise dünya çapında büyük bir dinleyici kitlesine sahip Balthazar, 27 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Ekim ayının ilk konuğu ise, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun olacak. Grup 4 Ekim’de Babylon’da sahne alacak. 7-8 Ekim’de Gary Smulyan & Ralph Moore Band Nardis’de, 26 Ekim Cumartesi günü ise Janus Rasmussen, Salon İKSV’de sahne alacak.

Garanti BBVA Güz Konserleri’nde, Lera Lynn 12 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyiciyle buluşacak. Ve ardından 15 Kasım’da Cymande, 20 Kasım’da Joan As Police Woman ve 21 Kasım’da The Comet is Coming Babylon’da dinleyicileriyle biraraya gelecek.