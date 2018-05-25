Haftalık Bağımsız Gazete 25 Mayıs 2018
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta...
Gönüllülerde bu hafta...
Kente Kadıköy'den Bak
MS hastaları sahneye çıkıyor
MS hastaları sahneye çıkıyor
Alternatif Sesler
Türkiye’nin tüm blues’cuları…
Türkiye’nin tüm blues’cuları…
Şehrin Kadıkeyfi
Bilginer: “Kötü oyundan çıkın’’
Bilginer: “Kötü oyundan çıkın’’

SON OYUNLAR

Mayıs ayının da son ermesiyle tiyatro sahneleri perde kapatmaya hazırlanıyor. İşte sezon bitmeden izleyebilecekleriniz:

SON OYUNLAR
GazeteKadıköy

Vale - Gel ve Hoşçakal

Tiyatral ekibi, 27 Mayıs Pazar 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Vale - Gel ve Hoşça kal” oyununu izleyiciyle buluşturuyor. Oyun hakkında, “aklınızı, kalbinizi ve köklerinizi derinden sarsacak bir karakomedi” tarifini yapıyorlar ve devam ediyorlar: “ İtiraf etmeye cesaret edemediklerimiz (zannettiklerimiz), çok sevdiklerimiz (az sevdiklerimiz); ailemiz! Sırlar kara kutuya!” Bilet Fiyatları: Tam 45 TL, Öğrenci 35 TL

Nafile Dünya

“Paranın her şeyi satın aldığı bir dünyada insani değerlere sımsıkı bağlı, Küçük ama büyük yürekli Ramazan Baş Komserin hikayesi bu.”

Oktay Arayıcı’nın yazdığı bu klasik oyunu, Enver Yılmaz yönetmenliğinde aylardır hazırlanan BMKM Tiyatro Evi koyuyor sahneye… 28 Mayıs Pazartesi 20.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki bu oyunu kaçırmayın!


 

İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.