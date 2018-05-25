SON OYUNLAR

Mayıs ayının da son ermesiyle tiyatro sahneleri perde kapatmaya hazırlanıyor. İşte sezon bitmeden izleyebilecekleriniz:

Vale - Gel ve Hoşçakal

Tiyatral ekibi, 27 Mayıs Pazar 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Vale - Gel ve Hoşça kal” oyununu izleyiciyle buluşturuyor. Oyun hakkında, “aklınızı, kalbinizi ve köklerinizi derinden sarsacak bir karakomedi” tarifini yapıyorlar ve devam ediyorlar: “ İtiraf etmeye cesaret edemediklerimiz (zannettiklerimiz), çok sevdiklerimiz (az sevdiklerimiz); ailemiz! Sırlar kara kutuya!” Bilet Fiyatları: Tam 45 TL, Öğrenci 35 TL

Nafile Dünya

“Paranın her şeyi satın aldığı bir dünyada insani değerlere sımsıkı bağlı, Küçük ama büyük yürekli Ramazan Baş Komserin hikayesi bu.”

Oktay Arayıcı’nın yazdığı bu klasik oyunu, Enver Yılmaz yönetmenliğinde aylardır hazırlanan BMKM Tiyatro Evi koyuyor sahneye… 28 Mayıs Pazartesi 20.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki bu oyunu kaçırmayın!



