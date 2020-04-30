Sanatçı Fırat Dövencioğlu, yıkılması gündemde olan Rexx Sineması’nın minyatürünü yaptı. Dövencioğlu: “Zihinlerde ölümsüz olan Rexx’i görsel olarak ölümsüzleştirmek istedim” diyor

İstanbul’un ve Kadıköy’ün simge yapılarından biri olan Rexx sinemasının yıkılıp yerine bir kompleks yapılacağı açıklanmıştı. Net bir tarih verilmese de mülk sahipleri bu konuda kararlı. Kadıköy’ün tarihle iç içe geçmiş son sinema salonlarından biri olan Rexx, anlaşılan ilerde fotoğraflarla hatırlanacak. Rexx’in anılardan silinmesini istemeyen sanatçı Fırat Dövencioğlu da tarihi sinemanın minyatürünü yaptı. Minyatür ve küçük ölçekli maketler yapan Dövencioğlu sanatsal çalışmalarını Instagram sayfasından paylaşıyor. Rexx Sineması maketinin yapımı 3 hafta sürmüş. “Sokaklar insansız, Kadıköy Rexx’siz olmaz!” notu ile paylaşılan çalışmaya bakınca Rexx ile olan anılarınız canlanıyor.

“3 BOYUTLU RESİM HEYECAN VERİCİ”

“Kendimi bildim bileli hep çizdim ve boyadım” diyen Dövencioğlu uzun yıllardır maketler yapıyor. Sanatçı, 2009 yılında Plastik Sanatlar Bölümünden mezun olmuş ve Kadıköy’e taşınmış. Profesyonel olarak yaptığı ilk iş ise bir çocuk tiyatro oyunun dekor tasarımı olmuş. Sanat kariyerini şöyle anlatıyor: “Moda’da bir galeride asistanlık, Kadıköy Sineması için menü tasarımı ve kafelere duvar resimleri yaptım. Mizah dergilerine gidip gelmeye başladım. Kendi hikayelerimi ve illüstrasyonlarımı çizdim. Yıllar içinde genişleyen çevremin de katkısıyla 2009-2020 yılları arasında 6’sı kişisel toplam 14 sergiye katıldım. Çizgi romana olan ilgim beni illüstrasyon çizmeye, dolayısıyla kendi çizgi karakterimi yaratmaya itti. Derken bu karaktere uygun mekan arayışlarına girdim. 3 boyutlu mekanlar yaparsam, kâğıt üzerinde aklımdaki sahneleri çizmenin işimi daha kolaylaştıracağını, açılarını daha estetik seçebileceğimi gördüm. Böylece farklı mekanların dioramalarını yapmaya başladım. Bu durumu şöyle özetleyebilirim: Kağıt veya tuval üzerine çalışmak zevkli ancak 3 boyutlu resim yapmak çok heyecan verici.”

“ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİM”

Film afişlerinden ışıklandırmalara kadar çok fazla detayın yer aldığı Rexx Sineması’nın maketini hazırlarken tarihi sinemayı ölümsüzleştirmeyi düşündüğünü söyleyen Dövencioğlu, Kadıköy ile kurduğu ilişkiyi ise şu sözlerle açıklıyor: “Kadıköy’ün birkaç sembolünden biri olan bu tarihi yapının kapanacağı yönündeki haberleri duyunca, zihinlerde ölümsüz olan Rexx’i görsel olarak ölümsüzleştirmek istedim, çünkü 10 senedir Caferağa Mahallesi’nde yaşıyorum ve burada benim de birçok anım var. Küçük bir sahil kasabasında (Değirmendere) doğup büyüyen biri olarak şunu rahatlıkla söylebilirim ki Kadıköy aidiyet duygusunu en yoğun yaşadığım yer. Hikayelerle dolu, sokaklarında anılarım olan, yokuşlarını çıkmaktan haz aldığım, Fenerbahçe’yi özlediğimde veya Fikret Mualla, Alex ve Lefter ile sohbet etmek istediğimde Yoğurtçu Parkı’na koşarak indiğim bir yer. Günden güne mimari açıdan yenilense de sanatsal malzemesi hiç bitmeyecek en canlı semt Kadıköy.”

Sanatçının diğer çalışmalarını görmek için Instagram sayfasına göz atabilirsiniz.