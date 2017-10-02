Siyasetin karikatür sergisi açıldı

Türkiye tarihinin önemli siyasetçilerinin, bir zamanlar çizilen ve çokça konuşulan karikatürleri Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sergileniyor

Atölye ve çeşitli söyleşilerin gerçekleştirileceği “Karikatür Günleri” kapsamında organize edilen “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisi açıldı.

Sergi açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. Karikatüristler Raşit Yakalı, Orhan Önal, Akdağ Savut, Kamil Yavuz, Erhan Candan, Eda Oral, Anıl Gürak, Nuhsan Işın, Ayşe Işın, Ansu Aksoy’un da katıldığı sergiye çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

Sergiye dair konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Karikatürcüler Derneği desteği ile serginin açıldığını belirterek “Politikacıların karikatürleri geçmişte çizilebiliyordu. Bizim gülen yüzümüzü ortaya çıkaracak, içinde bulunduğumuz gerginlik, sıkıntı ve stresli vaziyetten çıkmamızda bu karikatürlerin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye mizahı olan bir toplum. Bu gelenek devam edecek. Mizah yoksa yaşam da yok” dedi.

İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller, Erdal İnönü, Deniz Baykal gibi Türkiye tarihinin belirli bir dönemine damgasını vurmuş siyasetçilerin karikatürlerinin sergilendiği “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisinde 1945-1997 yılları arasında çizilen karikatürler yer alıyor.

“Bugün çizilse acaba ne olur?” sorusunu sorduracak sergide Cemal Nadir Güler,Ratip Tahir, Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Nehar Tüblek, Cafer Zorlu, Erdoğan Bozok, Ali Ulvi, Bedri Koraman, Semih Balcıoğlu, Orhan Alev, Oğuz Aral, Tan Oral ve Zafer Temoçin gibi pek çok usta karikatüristin dönemin siyasetçileri ile ilgili çizdiği hem düşündüren hem de gülümseten karikatürler var.

Siyasetçiler ve Karikatür” 24 Ekim 2017 tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde görülebilir.