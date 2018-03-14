SİYAD 2017’nin en iyi filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Türkiye sinemasında 2017’nin en iyilerini belirledi. Reha Erdem’in yönettiği Koca Dünya, En İyi Film olmak üzere aldığı 4 ödülle geceye damgasını vurdu

Geçtiğimiz yıl vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri 2017’nin en iyilerini belirledi. 50. SİYAD Ödülleri 13 Mart Salı günü Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nergis Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde ilk olarak onur ve emek ödülleri takdim edildi. Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu Deniz Türkali’ye Onur Ödülü, Yeşilçam filmlerinin afişlerini çizen ressam İbrahim Enez’e Emek Ödülü verildi. Bu ödüllerin dışında Türkiye’de geçen yıl vizyona giren yabancı filmler arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödülü verildi.

EN İYİ FİLM: KOCA DÜNYA

2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmler yapılan oylama sonucu belirlendi. Reha Erdem’in yönettiği Koca Dünya, 50. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak toplam dört ödül kazandı. Koca Dünya’yı üç ödülle Pelin Esmer’in filmi İşe Yarar Bir Şey ve iki ödülle Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj filmi Kaygı takip etti.

Dört ödül birden kazanan Koca Dünya’nın yönetmeni Reham Erdem,“Benim için en değerli ödül biliyorsunuz. Herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TÜRKALİ: “ÖLDÜRÜLEN KADINLARA ADIYORUM”

Törende konuşan SİYAD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp, kadın ve iş cinayetlerine dikkat çekerek, “Bu tablonun içinde sinemaya tutunan insanlarla birlikte olmak güzel. Umarım aydınlığa ulaşır ve sözümüzü sinemaya bırakırız.” dedi.

Onur ödüllerinden birini alan Deniz Türkali, “Kadın filmleri meselesi çok önemli. Atıf Yılmaz’ın emeğiyle başlayan kadın filmleri serüveni sadece benimle ilgili değil. Feminist arkadaşlarımla ilgili. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Kadın olma hakkında ilk olarak kızım Zeynep Casalini sayesinde düşünmeye başladım. Aslı Göksel, Şirin Tekeli, Gülnur Savran, Fatmagül Berktay’a, Şahika Yüksel ve tüm feminist arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü tacize, tecavüze uğramış ve erkek şiddetiyle öldürülmüş tüm kadınlar için alıyorum.” dedi.

“GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ”

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Başak Köklükaya da duygularını şöyle ifade etti: “Hayatımın en güzel anlarından birini yaşıyorum. Hepimiz çok öfkeliyiz ve üzgünüz. Güzel ve işe yarar şeyler yapmak istiyoruz. Ama mutlulukları yaşayamıyoruz. Ödülümü yitip gidenlere armağan etmek istiyorum. İnşallah güneş doğar en kısa zamanda ve bu güzel anları içimize sindirerek yaşarız.”

“ÖTEKİ MELEKLERİ GÖRÜNÜR KILDINIZ”

Aile Arasında filmiyle adından sıkça söz ettiren Ayta Sözeri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Ödülünü alırken duygulu anlar yaşayan Ayta Sözeri, “Benim hayatım da çok kıymetli bir ödül olacak. Ama beni görünür kılarak tüm öteki melekleri görünür kıldığınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

Sarı Sıcak filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görülen Aytaç Uşun da çocukluğundan itibaren Kadıköy Belediyesi tiyatrolarında sahne aldığını ifade ederek, “5 yıldır sinema dünyasının içerisindeyim. Umarım sizler gibi 50 yılım sinemada geçer.” diye konuştu.

50. SİYAD Ödülleri :

EN İYİ FİLM Koca Dünya

EN İYİ YÖNETMEN Reha Erdem - Koca Dünya

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı

EN İYİ SENARYO Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ KADIN OYUNCU Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ ERKEK OYUNCU Aytaç Uşun - Sarı Sıcak

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Ayta Sözeri - Aile Arasında

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ Florent Herry - Koca Dünya

EN İYİ MÜZİK Ekin Fil - Kaygı

EN İYİ KURGU Reha Erdem - Koca Dünya

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ Naz Erayda – Buğday

GIO FANTASTİK SİNEMA ÖDÜLÜ Genco / Ali Kemal Çınar

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL FİLM Blue / Serhat Ünver

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena

EN İYİ KISA FİLM Kötü Kız / Ayçe Kartal