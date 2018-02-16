Haftalık Bağımsız Gazete 16 Şubat 2018
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Sistemsizliğin komedisi HERMİT

Sistemsizliğin komedisi HERMİT
GazeteKadıköy

Ayşegül Sağlam, 3 aydır Kadıköy Gitar Cafe’de kendi yazdığı ‘Hermit’ isimli oyunu oynuyor. Kısmi müzikli tek kişilik komedi Hermit, “Sistemsizliğin Komedisi Hermit” adıyla bir öğretmenin varoluşunu sorgulama hikâyesini anlatıyor. Sağlam, gösterisini şöyle anlatıyor: “Çocukluğundan beri idealize ettiği meslek, sistemin daha doğrusu sistemsizliğin içinde değer kaybetmiş ve hiç tasarlamadığı abuk bir şekle dönüşmüştür. Kahramanımız yeterince oyunlaştıramadığı ve öğrencilerine ulaşamadığını düşündüğü öğretmenlikten vazgeçerek hayattaki bir diğer tutkusu olan tiyatroyla insanlara ulaşmayı hedeflemiştir. Derdini böyle anlatmayı deneyerek bu oyunu yazmıştır. Bu süreç içerisinde başından geçenleri mizahi bir dille anlatarak kendisinin de seyircinin de keyifli vakit geçirmesini hedeflediği bir sahne gösterisi hazırlanmıştır.”

Bu tek kişilik kısmi müzikli gösteri, 20 Şubat Salı 20.30’da Gitar Cafe’de. 

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