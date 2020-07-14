“Sistem bu çığlığı duymalı”

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren tiyatro emekçileri, Kadıköy Moda Sahnesi önünde biraraya gelerek taleplerini dile getirdi

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Korona virüsü nedeniyle sekteye uğramış ve büyük maddi kayıplar yaşamış olan tiyatro sanatı, devletten ve yerel yönetimlerden destek bekliyor. Çok sayıda tiyatrocunun oluşturduğu Tiyatro İnisiyatifi, ‘Tiyatromuz Yaşasın’ kampanyasıyla perdelerin kapanmaması için destek çağrısında bulunuyor. Tiyatro emekçileri, pandemi döneminde ilk kapanan yerlerin başında gelen tiyatro sahneleri için Kadıköy Moda Sahnesi önünde biraraya geldi. Basın açıklamasını yapan oyuncu Cansu Fırıncı, “Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri. Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“SAHNELERİMİZİ AÇMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Bildiri metnini okuyan oyuncu Cansu Fırıncı, şunları söyledi: “Bizler pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz. Bu dönemde, farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz. Tiyatromuz Yaşasın imza kampanyasına destek veren Tiyatro İnisiyatifi olarak, on binlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ve yerel yönetimleri, sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz. Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri. Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil. Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için, henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

1. Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

2. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

3. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

4. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

6. Zaman kaybetmeden 'Tiyatro Yasası' çıkarılmalıdır. Türkiye'de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar 'Kamusal Tiyatro' unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp 'Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu' statüsüne geçirilmelidir.

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Özel Tiyatrolara Devlet Desteği' olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz. Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır.”

AYNI GÜN 16 NOKTADA SOKAĞA ÇIKTILAR

Tiyatrocu ve oyuncu Orhan Aydın, en başından beri bu mücadelenin içinde olduğunu belirtti. Aydın, “Hem ülkemin hem de dünyanın yaşadığı koşullar açık net, fakat benim ülkemdeki gerçeklik daha açık ve net. Tanıklık ettiğimiz gibi tiyatrolar şu an kapalı. Önümüze sürdükleri koşulların hiçbiri tiyatro sahnelerini yeniden açmak için yeterli değil. Sıraladığımız yedi maddenin yerine getirilmesini istiyoruz. Bunun için sistemden, devletten ve yerel yönetimlerden taleplerimiz var.” ifadelerini kullandı. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Bu etkinlik İstanbul Kadıköy’de yapıldı fakat Anadolu’da da bugün 16 ayrı noktada tiyatrocular aynı anda kapalı sahnelerin önüne çıktılar. Bu, Türkiye için maalesef bir ilk. Ama taleplerimiz yerine gelene kadar bunların devamı gelecek, duyarlılığımızı sürdüreceğiz. Mücadelemizin bir yumak olarak büyüyeceğini ve seyircimizin bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Sistem bu çığlığı duymalıdır, hem bizim hem de seyircimizin hakkını vermelidir.”