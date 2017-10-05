Sirk deneyimine davet!

Her seviyeden katılımcıya açık olarak yapılacak olan sirk ve dans atölyeleri, aynı zamanda ekim ortası başlayacak olan düzenli eğitimlerin kısa tanıtım dersleri niteliğini taşıyor

Hasanpaşa’nın hayvansız, yeni nesil sirki Çadır’da tanışma partisi yapılacak. ‘’Çadır Sirk Atölyeleri Günü ve Tanışma Partisi’’ adlı etkinlik, 7 Ekim Cumartesi günü 10:30 - 23:00 satleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Her seviyeden katılımcıya açık olarak yapılacak olan sirk ve dans atölyeleri, aynı zamanda ekim ortası başlayacak olan düzenli eğitimlerin kısa tanıtım dersleri niteliğini taşıyor.

Her bir atölye için katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlı olacak, her katılımcı diledikleri takdirde 2 atölyeye kayıt yaptırabilecek. Katılımcıların cadirstudyo@gmail.com adresine kayıt yaptırmaları gerekiyor. Dileyenler atölyelere izleyici olarak da katılabilecek. Atölyeler kapsamında çocuklar için sirk eğitimleri, havada ve yerde akrobasi, Poi Flow (ip ve toplu performans), Tap Dance (ayak uçları ve topukların yere vurularak yapıldığı bir dans türü) ve Cyr Wheel (büyük bir halka ile performans) gibi eğitimler verilecek.

Çadır ekibi, ‘’ Atölyelerin ardından akşam saat 20:30'den itibaren tanışmak, çevirmek ve dans etmek isteyen herkesi tanışma partisine bekliyoruz’’ çağrısını yapıyor.

‘’YETENEK DEĞİL EMEK GEREK’’

Çadır performans sanatçıları ekibi daha önce Gazete Kadıköy’e verdiği röportajda ‘’İnsan bedeninin kapasitesinin sınırlarını keşfetme merakı var sirkte. Bunu hikaye anlatmada nasıl kullanırız? Çağdaş sirkin derdi bu. Korku dehşet ve hayranlık dışında, geleneksel sirkte olan akrobatik hareketleri yaparken bunu nasıl bir hikaye aktarımı ile yapabiliriz diye kafa yoruyoruz. Tamam 5 topu aynı anda çevirebilirim ama bunun hikayesi ne? İnsanüstü bir alandan size gösteri sunan performansçı değil sizden, bizden biriyiz hissi uyandırmak… ’’ demişti. Ekibe göre fiziksel bir yetersizliği olmayan, yeterince istekli olan ve emek veren herkes sirkte olabilir. Zira önemli olan yetenek değil vakit ayırmak; ‘’Başta utana sıkına gelip, acaba ben yapabilir miyim diyenler oluyor. Bu işi denemek havuza bombalama atlamak gibi. Gelin bakın deneyin. Olmazsa en fazla o çok değerli 5 dakikanızı harcamış olursunuz. Sirkin toplumsal hayata nanik yapan bir tarafı da var. Evet ben tüm günümü sizin çok boş bulduğunuz bir şeyi yapmaya harcıyorum. Bu, emeğin her şeyin üstünde olduğunun ispatı…’’

Adres; Hasanpaşa Mah. Abdulhalim Memduh Sk. No:16/A.