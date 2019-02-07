Sinoplu köylü kadınlar Kadıköy'de turnede

Sinop Bektaşağa Köyü kadınları, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için sahneye koydukları “Kadın Sığınağı” oyunu ile Kadıköy’e misafir oluyor

Kadıköy’ün bu hafta Anadolu’nun en kuzey noktasından misafirleri var. Sinop merkez köylerinden Bektaşağa Köyü’nde kurulan Bektaşağa Kadınları Destekleme Derneği, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için kolları sıvadı ve bir tiyatro oyunu çıkardı. Tuncer Cücenoğlu’nun “Kadın Sığınağı” adlı tiyatro oyununda Bektaşağalı kadınlar rol alıyor, oyunun yönetmeni ise Mine Batur.

Sinop’ta seyirci karşısına çıkan ve büyük alkış toplayan kadınlar şimdi de İstanbul yollarına düştü.

“Kadın Sığınağı” İstanbul’da Şişli, Avcılar ve Kadıköy’de sahneye konacak. Oyun Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak. 12 Şubat Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak oyun için biletlerinizi almayı unutmayın. Derneğe destek için 35 liradan satışa çıkarılan oyunun biletleri ve iletişim için: Can Ergün: 0 505 819 51 58, Mine Batur: 0 538 737 40 99, Doğancan Güzer: 0 531 023 73 05