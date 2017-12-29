Sınırları aşan “ortak dil”

Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ursula ve Yusuf Katipoğlu’nun “Ortak Dilimiz” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor

Caddebostan Kültür Merkezi bu günlerde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu sergiyi özel kılan şey ise serginin sahipleri evli çift İsviçreli Ursula ve Trabzonlu Yusuf Katipoğlu’nun tanışma hikâyelerinde gizli. Biz de 26 Aralık günü CKM’de gerçekleşen “Ortak Dilimiz” adlı serginin açılışında Katipoğlu çiftinin ilginç hikâyesini dinledik.

“I AM PAINTER”

Yusuf Katipoğlu 1941 tarihinde Trabzon’da doğarken, Ursula Katipoğlu İsviçre’nin dağlık bölgesinde doğuyor. Binlerce kilometre uzakta bu ikiliyi bir araya getiren şey ise Ursula Katipoğlu’nun arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Trabzon gezisi… Bu gezi sırasında Ursula Katipoğlu Trabzon’da resim atölyesi bulunan Yusuf Katipoğlu ile tanışıyor. Yusuf Katipoğlu o günü şöyle anlatıyor:

“Ben Akademi’yi bitirdikten sonra Trabzon’da bir resim galerisi açtım. Ursula ile Trabzon’da karşılaştık ve kendimi tanıttıktan sonra ilk söylediğim şey ‘I am painter’ oldu. O da ressam olduğunu söyleyince birlikte iş yapabileceğimizi düşündük ve paylaşımlarda bulunduk.”

Sonrasında çiftin ilişkileri devam etmiş. İsviçre ve İstanbul’da sık sık bir araya gelmişler ve sürecin sonunda İstanbul’da evlenmeye karar vermişler. 37 seneyi aşan evliliklerine 70’ten fazla sergi sığdırmışlar.

“RESİM İNSANLIĞIN ORTAK DİLİDİR”

“Ortak Dilimiz” sergisinin ismi ise tanışıklıklarının ilk zamanlarından geliyor. Tanıştıkları zaman ikisinin İngilizcesi zayıf olduğu için, Katipoğlu çifti resim yaparak anlaşmışlar. Bu durumla ilgili Ursula Katipoğlu şunları söylüyor:

“İkimizin de İngilizcesi zayıftı. Bazen anlaşmakta zorlanıyorduk. Bu boşluğu resimle tamamladık, resim yaparak anlaştık. Resmin böyle bir etkisi vardır. Resim insanlığın ortak dilidir. Bundan kaynaklı serginin adını ‘Ortak Dilimiz’ koymaya karar verdik.”

Sanattaki başarılarının ve 37 yılı aşkın evliliklerinin sırrını Yusuf Katipoğlu “Biz birbirimizi acımasız eleştiririz. Bizde ‘harika, fevkalade’ lafları geçmez. Sanatta da ilişkimizde de bu böyledir. Bunu yaşam tarzı haline getirdik” derken, Ursula Katipoğlu, hala konuşacak şeylerinin bitmediğini bunun da mutlu evliliklerinin sırrı olduğunu söylüyor.