Sinemayla dolu 30 güne hazır mısınız?

Sinematek /Sinema Evi, çevrimiçi film platformu MUBI’yle işbirliği yaparak çoğu başka hiçbir yerde bulunmayan kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmi bir ay boyunca ücretsiz izleme imkanı sunuyor



Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi, korona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapananlara alternatif bir olanak sunuyor. Özellikle sinema severler bir ay boyunca çok özel filmleri, MUBI aracılığıyla izleme olanağı bulacak.

Sinematek / Sinema Evi’nden yapılan açıklama şöyle: “Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan virüs salgını yaşamımızı derinden sarstı. Öyle görünüyor ki birbirimizden ve birlikte yapmayı sevdiğimiz her şeyden bir süreliğine de olsa uzak kalacağız, sinema salonlarından da… Oysa amacımız sizi her zaman en iyi izleme koşullarında, sinemayı sinema yapan filmlerle buluşturabilmek. Salgın başlamadan az önce Sinematek/Sinema Evi’nin büyük özenle inşa edilen sinema salonunda son hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. Ne var ki şimdi bu salonda beraber film izleyebilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor ama o zamana kadar sinemadan hepten mahrum kalmayalım istedik.

Bu düşünceyle, bir süre önce Türkiye’ye geri dönen ve sinemaseverlere her gün özenle seçilmiş yeni bir film sunan çevrimiçi film platformu MUBI’yle anlaştık. ‘Sinemayla Dolu 30 Gün’ http://sinematek.kadikoy.bel.tr/icerik/sinemayla-dolu-30-gun bağlantısını takip ederek MUBI’ye kaydolanlar, bir aylık ücretsiz deneme üyeliğine sahip olacak ve çoğu başka hiçbir yerde bulunmayan kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmleri izleme imkânı bulacak.”

CANLI SOHBETLER BAŞLIYOR

“Şimdilik mesafeyi koruyalım ama arayı da açmayalım.” diyen Sinematek/Sinema Evi’nde film önerileri, sinema tarihine ve gündemine dair ilham verici konular, canlı sinema sohbetleriyle de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Bu kapsamda 8 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Sinematek/Sinema Evi proje danışmanı Jak Şalom’la Türkiye’de sinemaseverler için yıllardır uzak bir hatıra ya da bir hayal olarak varolan Sinematek’in gerçekleşme süreci ve projedeki son gelişmelere dair bir söyleşi gerçekleştirilecek.

10 Nisan Cuma günü 15.00’te ise yönetmen Ümit Ünal ile “Korona Günlerinde Sinema” söyleşisi olacak. Canlı yayınlar Instagram hesabı üzerinden yapılacak.

İletişim: sinematek@kadikoy.bel.tr

Instagram: @SinematekSinemaEvi