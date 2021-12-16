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Sinematek’te Fransız Sinema Haftası

Institut français Türkiye'nin, yaz aylarından bu yana tüm ülkeyi gezen sinema projesi İstanbul’da

Sinematek’te Fransız Sinema Haftası
GazeteKadıköy

Institut français Türkiye ve Sinematek - Sinema Evi Kadıköy’de, 17-18-19 Aralık tarihlerinde, izleyiciler üç gün boyunca Türkçe altyazılı bir uzun metraj ve ardından bir kısa metraj filmi izleyebilecekler. Sinemaseverler böylece bir komedi, bir drama, bir animasyon filmi, bir belgesel ve bir aile komedisi seyredecekler.

18 Aralık saat 19.00’da Institut français Türkiye’de gerçekleşecek Sulukule Mon Amour ve Hayaletler   gösterimlerinin ardından Yönetmen Azra Deniz Okyay ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile soru-cevap gerçekleşecek.

Ayrıca 18 Aralıkta Sinematek - Sinema Evi Kadiköy’de, 19 Aralık’ta ise Institut français Türkiye’de gerçekleşecek gösterimlerin ardından yönetmen Burcu Aykar seyircilerin sorularını cevaplayacak. 

Etiketler; #sinematek
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