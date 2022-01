Sinematek/Sinema Evi yeni programını açıkladı

Sinematek/Sinema Evi’nin üç aylık yeni programında Luis Buñuel Toplu Gösteriminin yanı sıra, Mark Cousins Seçkisi, Türkiye'den Belgeseller ve Bağımsız Türkiye Sineması'nın öne çıkan filmleri var

Sinema tarihinin ve günümüz sinemasının mihenk taşı filmlerine yakından bakmayı ve seyir deneyimimizi zenginleştirecek tartışmalara alan açmayı hedefleyen Sinematek/Sinema Evi’nin yeni programı 1 Şubat 2022-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Onat Kutlar Sinema Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Yeni programda Luis Buñuel Toplu Gösteriminin yanı sıra, bir Mark Cousins Seçkisi, Türkiye'den Belgeseller ve Bağımsız Türkiye Sineması'nın öne çıkan filmleri yer alıyor.



SİNEMA TARİHİNİN SÜRREALİST DEHASI

Viridiana / Luis Buñuel / 1961

Sinematek’in Şubat-Nisan programına büyük bir ustanın, Luis Buñuel’in retrospektifi seyirciyle buluşacak. Sinema tarihinin en zeki, eleştirel, radikal, mizahi, kışkırtıcı ve yaratıcı yönetmenlerinden biri sayılan Luis Buñuel’in en önemli yapıtları, eleştirel, özgürlükçü ve sınır tanımayan düşünce ve sanat üretimine çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanlarda beyazperdede hep birlikte keşfetmek ya da yeniden hatırlamak isteyenleri bekliyor.



MARK COUSINS REHBERLİĞİNDE SİNEMA

Karabasan (The Babadook) / Jennifer Kent / 2014



Sinema tarihini son derece kişisel bir yaklaşımla ele alan belgeselleriyle tanıdığımız, kendisini filmler üzerine filmler üreten bir sinemacı olarak da tanımlayan yönetmen Mark Cousins, ülkemizde ilk kez seyirciyle buluşacak yeni filmi Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation) ve bu filme referansla Sinematek/Sinema Evi için özel olarak oluşturduğu 6 filmlik seçkiyle Kadıköy’e konuk oluyor.



BELGESEL SİNEMADA BİR ŞEYLER OLUYOR

Ölümüne Boşanmak / Chloe Fairweather / 2020

Türkiye’de de yakın zamanda çekilen ve pandeminin dayattığı koşulların da etkisiyle, beyazperdede izleyiciyle doyasıya buluşma şansı elde edememiş kalburüstü belgeseller, üç aylık programda önemli bir yer oluşturuyor. Seçkide Adana Film Festivali’nden En İyi Film ödülüyle dönen Ahmet Çupur’un Yaramaz Çocuklar’ı ve İngiltere’nin Oscar adayı olan Chloe Fairweather’ın Ölümüne Boşanmak’ının yanı sıra, İstanbul Film Festivali’nin hemen ardından ilk gösterimiyle Volkan Üce’nin Her Şey Dahil, Serdar Kökçeoğlu’nun Mimaroğlu, Zeynep Dadak’ın Ah Gözel İstanbul, Eytan İpeker’in Miss Holokost Survivor, Deniz Tortum’un Maddenin Halleri, Ayşegül Selenga Taşkent’in Ovacık ve Ruken Tekeş’in Aether adlı filmleri yer alıyor.



FİLM KOOP BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Şubat ayından itibaren Sinematek/Sinema Evi, mesleki dayanışmayı geliştirmek, film üretim ve dağıtım koşullarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan Film Koop ile işbirliğine başlıyor. Son yıllarda Türkiye’de çekilmiş ve yeterli dağıtım olanağı bulamamış filmler her pazar saat 18.30’da seyirciyle buluşacak.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMATEK’TE

Onat Kutlar, Sinematek'te...



8 -19 Nisan arasında gerçekleşecek Uluslararası İstanbul Film Festivali’ne ev sahipliği yapan salonlardan biri de Sinematek/Sinema Evi olacak. Bunun önemini Sinematek/Sinema Evi şöyle açıklıyor: “Bunun bizim için anlamı büyük çünkü sinema salonumuzda adını yaşatmaktan onur duyduğumuz Onat Kutlar 1965’te Türk Sinematek Derneği’nin kurucuları arasında yer almış, 1976’ya dek derneğin yöneticiliğini üstlendikten sonra Uluslararası İstanbul Film Festivali’ne evrilecek sürecin mimarlarından biri olmuştu. Bu nedenle, sinemaseverler olarak her yıl iple çektiğimiz İstanbul Film Festivali’nin 41. yılında ev sahiplerinden biri olmak bizim için bir tür yuvaya dönüş anlamı taşıyor. Onat Kutlar’ın Sinematek ile başlayıp İstanbul Film Festivali ile sürdürdüğü sinema şenliğine, adını taşıyan salonda ortak olmaya tüm sinemaseverleri bekliyoruz.”