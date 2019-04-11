Sinemada çok sesli müzik!

Çok sesli müzik korosu Chromas Kadıköy'de sahne almaya hazırlanıyor. Koro, geniş ve çok renkli repertuarı ile 18 Nisan Perşembe akşamı saat 21:00’de Kadıköy Sineması'nda konser verecek. Böylece koro etkileyici atmosferinde konser veren ilk koro olacak.
Mart 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan 33 kişilik a capella korosu; 6 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Bobby McFerrin ile konserine ve 5-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Avrupa Turnesi'ne hazırlanıyor.
Chromas Kadıköy'de konser verecek
Çok sesli müzik korosu Chromas Kadıköy'de sahne almaya hazırlanıyor. Koro, geniş ve çok renkli repertuarı ile 18 Nisan Perşembe akşamı saat 21:00’de Kadıköy Sineması'nda konser verecek. Böylece koro etkileyici atmosferinde konser veren ilk koro olacak.
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