Sinemada çok sesli müzik!

Chromas Kadıköy'de konser verecek

Çok sesli müzik korosu Chromas Kadıköy'de sahne almaya hazırlanıyor. Koro, geniş ve çok renkli repertuarı ile 18 Nisan Perşembe akşamı saat 21:00’de Kadıköy Sineması'nda konser verecek. Böylece koro etkileyici atmosferinde konser veren ilk koro olacak.

Mart 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan 33 kişilik a capella korosu; 6 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında Bobby McFerrin ile konserine ve 5-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Avrupa Turnesi'ne hazırlanıyor.