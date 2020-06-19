Sinema izleyicisi 2019’da azaldı

Türkiye'de geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre sinema seyircisi sayısı yüzde 12,8 azaldı ve 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. 2017'de 70 milyonun üzerinde satılan biletle Türk sineması rekor kırmıştı

Türk sinemasına geçtiğimiz yıl mısır ve promosyon krizi damga vurmuştu. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın vizyondayken Netflix’te yayınlanması, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül gibi isimlerin yeni filmlerinin vizyon tarihlerini ertelemesi sinemayı oldukça kötü etkilemişti. Bunun üzerine sinema yasasında değişikliğe gidilmişti. Tüm bu yaşanılanların gişeyi nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

YERLİ FİLMLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sinema seyirci sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 17,5 azalarak 32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 5,6 azalarak 24 milyon 147 bin 445 kişi oldu.

Gösterilen film sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 4,4 artarak 68 bin 386 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 3,6 azalarak 29 bin 64 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11,2 artarak 39 bin 322 oldu.

TİYATRO KOLTUK SAYISINDA ARTIŞ

Sinemanın aksine tiyatroda ise tiyatroya yönelik ilginin arttığı görüldü. Tiyatro salon sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4,1 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 12,8 arttı. Buna göre; 2018/2019 sezonunda tiyatro salon sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688 oldu.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 0,2 artarak 33 bin 835 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 0,3 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 1,9 arttı.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4,5 artarak 9 bin 796’ya ulaştı. Tiyatro seyirci sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 0,7 artarak 7 milyon 899 bin 547 oldu.

SİNEMADA REKOR 2017’DE KIRILMIŞTI

Sinemada tüm zamanların rekoru 2017’de kırılmıştı. 2017’de 70 milyonu aşkın bilet satılmış, toplam gişe geliri ise bir milyar 500 milyon civarında olmuştu.