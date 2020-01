“Sinema edebiyattır, edebiyat da sinema”

YAYKOOP tarafından düzenlenen söyleşi-imza gününde sevenleriyle buluşan oyuncu- yazar Ercan Kesal “Sinema ve edebiyat sıkı bir yol arkadaşıdır” diyor

Başarılı bir hekim olan, yazar ve oyunculuk alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirerek “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmindeki muhtar rolüyle hafızalara kazınan Ercan Kesal, Yayıncılar Kooperatifi Kadıköy Temsilciliği Antika Kitap Kafe’nin konuğu oldu. 11 Ocak Cumartesi günü Kadıköy’de sevenleriyle buluşan Kesal, sinema ile edebiyat dünyasındaki değişim ve gelişimi anlatarak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ülkemizde okuma oranlarının düşük olduğunu belirten Ercan Kesal, “Esin ve zanaat yazı yazmanın en önemli iki noktasıdır. Ancak çok okuyarak yazma ustalığına ulaşabilirsiniz. Gençlerimiz yazıyor ama bu esinlenme düzeyinde kalıyor, ustalaşmak için daha çok okumak gerekiyor.” dedi. Sinemanın tüm yaratıcı sanat dallarının kendine hizmet ettiği güçlü bir sanat dalı olarak değerlendiren Kesal, “Sinema ve edebiyat sıkı bir yol arkadaşıdır. Edebiyat eserlerinin okunduktan sonra bizde bıraktığı duygu ve düşünce esas alınarak özgün bir metnin yazılması ve perdeye aktarılması gerektiğine inanıyorum. Sinemaya edebiyatçı olarak girdim. İyi bir senarist çok iyi bir edebiyatçı olmak zorundadır.” ifadelerini kullandı

“MAHALLE SİNEMALARINI ÖZLÜYORUM”

Kapitalizmin temas ettiği her şeyi yok ettiğini belirten Ercan Kesal “Günümüzde teknoloji her alanda ilerledi. Artık her yere alışveriş merkezleri dikiyorlar bu da eski sinema kültürünü yok etti. Pasajlarda ve bazı mahallelerde küçük sinemalar vardı ancak bunları şimdi görmek neredeyse imkânsız. Bir defasında kapalı bir ara sokak sineması gördüm içeride eskiye dönük afişler vardı. Çok heyecanlanmıştım ancak kapı kilidini açıp içeri giremedim o an anladım ki mahalle sinemalarını özlüyorum.” şeklinde konuştu.

“KAYBETMEKTEN KORKMAYIN”

Günümüzde kaybetmekten ve yaralanmaktan korkan bir nesil yetiştiğini söyleyen Kesal “Kayıplarımızla baş edemiyoruz, çabuk yıkılıyoruz. Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacaktır. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok anlamlı şeyler kattı. Acılarınızı kağıda dökmek en güzel terapi olacağına inanıyorum. O bakımdan okumanın, yazmanın ya da bir şeyler izlemenin peşini bırakmayın.” dedi.

Söyleşiye katılan ve önemli tavsiyeler aldığını belirten Büşra Yavuz, “Ercan Kesal’ın bilgi ve birikimi beni çok etkiledi. Gençler için söylediği umutsuzluğun ve yorgunluğun bizi etkilediği konusunda çok haklıydı. Bu sözlerde kendimi gördüm ve iyi ki gelmişim.” şeklinde konuştu.

Söyleşi Kesal’ın sevenleriyle fotoğraf çektirmesi ve kitabını imzalamasıyla son buldu.