Sinema Adası’ndan atölye

Kadıköy Sinema Adası’nın sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturacak olan 7. Sinema Atölyesi 23 Ekim’de başlıyor

Bir fikirden bir filme senaryonun yolculuğundan, ışık ve sesten oyuncu yönetimine, yapımcılıktan prodüksiyon sürecine, sinemayla ilgili temel bilgiler verilecek. 8 haftalık atölye; Sundance, Berlin, Altın Portakal Film Festivallerinden ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Beyond24 etkinliği kurucusu yapımcı Suzan Güverte, Oscar adayı ‘Mustang’ filmi görüntü yönetmeni Ersin Gök, ilk filmi Kaygı ile dikkatleri çeken ve şu sıralar Cadı Üçlemesi projesinin çekimlerini yapan yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, ‘Babamın Kanatları’ filmi ile Ankara ve Adana Film Festivalleri ödüllü kurgucu Umut Sakallıoğlu ve Sadri Alışık en iyi erkek oyuncu ödüllü, Moda Sahnesi kurucularından oyuncu Onur Ünsal rehberliğinde sürecek. Alanlarında uzman eğitmenler sinema tutkusunu derinleştirecek keşiflerde yol gösterecekler.

Sinema üzerine düşünen, senaryo yazmayı ve film yapım sürecini öğrenmek isteyenleri, alanlarında uzman kişilerle buluşturacak atölyenin sonunda öğrenciler kendi kısa filmlerini de çekecekler.

Bilgi için: info@sinemaadasi.com / 0(534) 687 00 15 / 0(553) 385 45 88

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