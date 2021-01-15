Sinefillerin pusulası: Kadıköy Film Kulübü

40 bin orjinal DVD filmi raflarında bulunduran Kadıköy Film Kulübü sinema tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Mağazanın kurucu ortaklarından Çağatay Doğangül, “Kadıköy’ü seviyoruz özellikle kültür sanata bakışını, dokusunu her noktasında hissetmek mümkün” diyor

Korona virüsünün tüm dünyayı sarması ve uygulanan karantina yasakları sebebiyle kendilerini eve kapatan birçok kişinin vazgeçilmez etkinlikleri arasında film izlemek yer alıyor. Bu süreçte sinemaseverlerin çoğunluğu dijital platformlara yönelirken belirli bir kısım ise hala orjinal baskılı DVD filmleri arşivleyerek bunları muhafaza etmeye devam ediyor. “Kadıköy Film Kulübü” filmlere tutkusu olan ve izledikleri filmleri rafında arşivlemek isteyen tüm koleksiyoncuların uğradığı özel konsept mağazalardan biri olarak hizmet veriyor. Tamamı orjinal baskıdan oluşan DVD ve Blu Ray filmlerin yer aldığı bu dükkânda tam 40 bin adet film yer alıyor. Korkudan komediye, romantikten aksiyona hemen hemen her tür kategoriden filme burada ulaşmak mümkün. Uzun bir birikim ve uğraşlar sonucu oluşan Kadıköy Film Kulübü’nün kurucu ortaklarından Çağatay Doğangül, hikayesini gazetemiz ile paylaştı.

“Film izlemek ve sevdiğiniz filmi biriktirmek tarifi imkânsız bir duygu. Ben tüm Kadıköylülerin bu atmosferi tatmasını, bu raflar arasında kaybolmasını isterim.”

“SANATA BAKIŞINI SEVİYORUZ”

Kadıköy Film Kulübü’nün kurucu ortaklarından Çağatay Doğangül yaklaşık iki yıldır Kadıköy’de çalıştıklarını vurguluyor. Doğangül mağazanın kuruluş hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Kadıköy Film Kulübünün temelleri aslında 2016 yılında Beşiktaş’ta atıldı. Üç yıl Beşiktaş’ta hizmet verdikten sonra Kadıköy lokasyonuna taşınma kararı aldık. Kadıköy’ü seviyoruz özellikle kültür sanata bakışını, dokusunu her noktasında hissetmek mümkün. Tabi ki artık global dünyada dijital platformlar üst seviyeye ulaştı. Bu hızlı gelişimden biz de ister istemez etkilendik. Ancak bizim takipçi kitlemizin tamamını arşivci ve koleksiyonerler oluşturuyor. Filmlere dokunmak, fiziki anlamda sahip olmak ve rafına tek tek dizmek isteyen bir profilimiz mevcut. Kısacası biz tamamı orjinal baskıdan oluşan DVD ve Blu Ray filmlerin yer aldığı 200 metrekarelik bir mağazayız.”

“TAMAMI ORJİNAL 40 BİN FİLM”

Film arşivi yapmak isteyen insanlara ulaşmak için sosyal medyayı aktif kullandıklarını vurgulayan Doğangül, “Filmlere ulaşmak isteyenlerin büyük bir çoğunluğu bize internet üzerinden ulaşıyor diyebilirim. Ama Kadıköy’ün kendine has bir yapısı var hatta İstanbul için kültür sanatın başkenti desek yanlış olmaz. Çünkü Kadıköy’de insanlar buraya filmleri tek tek incelemeye geliyor ve sinamesever olarak buranın atmosferine kapılıyor. Mağazamızda tamamı orjinal yaklaşık 40 bin tane film mevcut. Bu gerçekten çok ciddi bir sayı çünkü bu filmleri biriktirmek uzun bir emeğin sonucu.” dedi. Çağatay Doğangül sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Hayatta her şey ticaret değil çünkü biz insanların buraya gelip keyifli zaman geçirdiğini gördükçe mutlu oluyoruz. Dükkâna gelip günümüzde hâlâ DVD film alan var mı diye çok soran oluyor. Biz de tabi gereken açıklamayı yapıyoruz. Baktığınız zaman sinemaseverlerin çoğu filmleri fiziki olarak arşivlemekten ve bunları raflarında sergilemekten büyük zevk alıyor.”

“FİLM ARŞİVLEMEK BİR KÜLTÜRDÜR”

Orjinal baskılı filmlerin çoğunun ülkemize ithal geldiğini ancak sektörün artık yavaş yavaş azalmaya başladığını dile getiren Doğangül, “Ne yazık ki son 2 yıldır ithalat firmaları durma noktasına geldi. Biz filmleri genellikle yer sıkıntısı ya da maddi sıkıntılar yaşayan, zaman içerisinde koleksiyonlarını elden çıkarmak isteyen kişilerden temin ediyoruz. Şunu belirtmekte fayda var kimsenin böyle bir durum yaşamasını istemem. Çünkü bu filmler emek verilerek, istekle uzun zamanlar içerisinde biriktiriliyor. Biz de bu algıyla hareket ederek tüm filmlerin kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Kadıköy Film Kulübü olarak belirli dönemlerde ince araştırmalar yaparak arşivdeki bu sayıya ulaştık.” dedi. Doğangül şöyle devam etti: “Aslında baktığınızda bir şeyi biriktirmek, onun nadide eserlerini elinde bulundurmak çok değerli. Film arşivi biriktirmek bir kültürdür diyebilirim. Zaman geçtikçe filmlerin baskılarını bulmak oldukça zorlaştı. Her film satışından sonra raflar biraz daha boşalıyor. Bu sebepten bizde boş rafları doldurmayı ve çeşitliliği artırmanın yollarını arıyoruz. Film tutkusu olan insanların heyecanını ayakta tutmak için çeşitlerimizi her geçen gün daha çok zenginleştiriyoruz.”

FİLM GÖSTERİMLERİ DE OLACAK

Kadıköy Film Kulübü’nün önümüzdeki hedeflerinden de bahseden Doğangül şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde birçok film ertelenmek zorunda kaldı. Çekimler yarıda kaldı hatta bazı filmler tam vizyona girecekken sinemaların kapanmasıyla izlenemedi. Film sektörü çok ciddi bir endüstridir diyebiliriz. Bu sektörden kazanç sağlayan binlerce insan işsiz kaldı. Fakat önümüzdeki yıllarda sinemaların yeniden açılmasıyla düzeleceğine inanıyorum. Mağazamız geniş bir alana sahip. İleri zamanlarda normalleşme ile birlikte burada film gösterimleri yapmayı planlıyoruz. Örneğin salgından önce ‘Jaws’ filmi için özel bir gün düzenledik. Filmin Almanya’da özel olarak 4K Ultra HD formatı basıldı. Biz de bunu temin ettik ve filmin hayranları için baskılı tişörtler eşliğinde gösterimini yaptık. Hatta sektörde önemli yere sahip yönetmenleri çağırarak imza ve söyleşi günleri yapmak en büyük arzumuz.”