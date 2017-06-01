Sınav Sonrası Heykel

Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi ve Karikatür Evi öğrencileri, heykeltıraş Yunus Tonkuş’un atölyesine ziyaret etti. Çocuklar kilden minik heykeller yaptı.

Sınavların bitmesi, yazın başlamasıyla çocukların sınav stresini üzerlerinden atmaları için harekete geçen Kadıköy Belediyesi Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 27 Mayıs Cumartesi günü öğrencilerini Yunus Tonkuş’un Beyoğlu’nda bulunan heykel atölyesine götürdü. Karikatür Evi’nin bahçesinde bulunan Bezgin Bekir ile Abdulcanbaz heykellerinin heykeltıraşı Tonkuş’un anlatımıyla heykel sanatıyla tanışan minikler, Tonkuş’un yardımıyla kilden minik heykeller yaptılar. Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karçal’ın aktardığı bilgiye göre gün içinde ortaya çıkan eserler boyandıktan sonra sergilenecek

“AMACIM SANATA YAKLAŞMALARI”

Etkinliğin ardından gazetemize konuşan Tonkuş, çocuklarla yaptığı çalışmalarının amacının onları sanata yaklaştırmak olduğunu dillendirirken, sanatın çocuklar için önemini şöyle anlattı: “Şimdi klasik bir laf ama çocuklar bizim geleceğimiz. Benim amacım onların minik minik sanata yaklaşmaları ve özgürce kendilerini ifade etmeleri. Çoğu bir heykel atölyesine ilk defa geliyor. 3 boyutlu ilişkileri, malzeme kullanımını ve atölye ortamını tanıyıp anlamaları onlar için çok önemli oldu.”

MİNİKLER MEMNUN

İlk defa heykel atölyesi ziyaret eden Kadıköy Belediyesi Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi öğrencileri mutluluklarını şu sözlerle ifade ettiler:

Sinem Aslan: Hayatımda ilk defa heykel atölyesine geldim. Çok ilgimi çekti. Çok güzel heykeller yaptım. Çok mutluyum. Başaramadım ama bununla uğraştığım için çok memnundum . Öğretmenlerimiz sayesinde çok güzel bir heykel yapmayı başardım. Biraz arkadaşlarımızla eğlendik.

Merve Yıldız: İlk önce Yunus hocamız bize heykelin nasıl ynyulacağını öğretti. Burda eğitim gördüğümüz için çok mutluyum. Böyle heykel oluşturduk ve fotoğraf çektirdik. Öğretenimiz köpeği zeytinle fotoğraf çektirdik. Burası herkesin gezmesi gereken bir yer.

Burcu Demirhan Bugün çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte heykelin nasıl yapıldığını öğrendik. Sonra kendimiz yaptık. Bu sanatı çok sevdim. Her zaman yapmak istediğimi fark ettim.

Arda Kahraman Çok keyifli bir gündü. Okullardan bunalmıştık buraya gelmemiz iyi oldu. Birlikte güzel heykeller yaptık. Hocamızın köpeği zeytinle oynadık.