“Şimdi sırası mı?” gala yaptı

İstanbul Kumpanyasının yeni oyunu “Şimdi Sırası Mı?” Caddebostan Kültür Merkezi’nde gala gösterimini yaptı.

G.Feydau’nun yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun uyarladığı yönettiği ve başrolünü oynadığı oyunu, Zihni Göktay, Suna Keskin, Üstün İnanç gibi pek çok ünlü isim izledi.

G. Feydau’nun “Hanımlar Terzihanesi” oyunundan günümüze ve ülkemize uyarlanan oyun günlük hayatımızın dertlerinden, sıkıntılarından iki saat boyunca uzaklaştıran eğlenceli bir komedi oyunu olarak çıkıyor izleyicisinin karşısına.

Oyunda; Tarık Şerbetçioğlu’nun yanı sıra, Cem Özoktay, Deniz Nida Şener, Seda Nuroğlu, Gizem İnceoğlu, Dilara Büyükbayraktar, Ezgi Altıkulaç, Serhan Atak, Yansı Deniz Özçelik, Deniz Noyan, Doğanay Cireli, Aydeniz Kurtuluş rol alıyor.

Oyun programı şöyle:

21 Ocak 2018 Pazar günü 19:00 da Kozyatağı K.M

28 Ocak 2018 Pazar günü 19:00 da Kadıköy Barış Manço K.M

27 Şubat 2018 Salı günü Caddebostan K.M