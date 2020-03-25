Şimdi sanal sanat zamanı!

Korona virüsü sanatı sanallaştırdı, Kadıköylü sanatçılar üretimlerini online ortamlara taşıdı

Hayatlarımızın ortasına aniden düşüveren bir virüs, yaşam şekillerimizi de değiştirmeye başladı. Artık pek şeyi online yapıyoruz. Sanat alanı da bu değişimden payını aldı elbette. Geçen haftaki sayımızda bununla ilgili geniş bir liste sunmuştuk sizlere.

Bu hafta da Kadıköy’de sanat, kültür, edebiyat gibi alanlarda üretim yapanların online işlerine dair bir liste hazırladık. İşte sinemadan müziğe farklı türlerde sanal sanat;

Moda'da bulunan plak dükkanı Outro Record Store, virüs nedeniyle kapılarını bir süreliğine kapadı. Nadir plak ve CD seçkisisi sunan mekanın kurucuları, “Biz yine de paylaşımlarımızı buradan yapıp sizlerle uzaktan da olsa buluşmayı tercih ettik. Bu tür zamanlarda artan stres seviyesini bir nebze olsun azaltmak için Outro Record Store'da kayıt edilen plak seçkilerini haftada bir Youtube kanalında paylaşıyoruz. Evde geçen günler için bolca müziğimiz var...” dedi.



Moda'da müzisyen Mehmet Erhan Tanman'ın evinde başlayıp, daha sonra aynı semtte bir köşke taşınan “Piano House Moda” adlı ev konserleri, online ortama geçiyor. Tanman, “Uzun zamandır planladığımız online ev konserlerine başlamak için Go Digital ile profesyonel ortaklık imzaladık yakın zamanda. Test aşamasına geçeceğiz, ilk yayın da yakın zamanda başlayacak” dedi. www.pianohousemoda.com

Kapılarını yakın zamanda Bahariye bölgesindeki bir mekanda açan kolektif üretim merkezi “HOOD Base”, henüz başladığı etkinliklerini sanal aleme taşımak zorunda kaldı. Bu kapsamda, 13 Mart'ta açılan “Benlik: Kısa Ömürlü Bir Hayvan” adlı sergi, varlığını online sürdürmek üzere kapılarını kapıyor. Sergideki tüm işler yakında paylaşılacak olan sanal sergi turunda görülebilecek. Ayrıca alana kurulan ancak seyirciye açılamayan Ozan Atalay’ın 'Persona' isimli sergisi için de online çalışmalar sürüyor. Öte yandan “Birbirimizden fiziksel olarak uzaklaştıkça birarada olmanın yeni yollarını keşfettiğimiz bu günlerde, bizi hayata ve birbirimize bağlayan en güçlü şeylerden olan müziğin değerini daha iyi anlıyoruz” diyen HOOD Base ekibi, geçtiğimiz günlerde Hexe Music’in ortak programlamasıyla bir live stream konser maratonu düzenledi. Tüm gün süren performanslarda Akkor, Ali Gem, Anıl Aydın, Cava Grande, Flower Room, In Hoodies, Make Mama Proud, Mind Shifter, Nilgün Özer, Nilipek., Onat Önol, Özgün Semerci, Ponza ve Selin Sümbültepe dinleyiciyle buluştu. Programdaki her sanatçı, kendi evi ya da stüdyosundan ve ağırlıklı olarak kendi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla hem dinleyicisini misafir edip hem onlara misafir oldu. HOOD Base’de gerçekleşen performans ve sohbetler, alternatif müziğin destekçilerinden Red Bull ve Zuhal Müzik desteğiyle seyirciye sunuldu. www.facebook.com/hoodbase/



Bahariye'de bulunan Mor Kaftan Sanat Galerisi de yaklaşık 3 senedir yaptıkları online sergi ve satış çalışmalarını sürdürüyor. Sitede hali hazırda, aralarında ünlü ressam Devrim Erbil'in de olduğu 20 sanatçının eserlerini görmek mümkün. www.morkaftan.com

Kapılarını bir süre kapatmak zorunda kalan Kadıköy Sineması, genç yönetmenlere açık çağrı yaptı. Sinemadan yapılan yazılı açıklamada, “Filmini dijital bir platforma yüklemiş ve erişime açmış genç yönetmenler, kısa filmlerini pr@kadikoysinemasi.com adresine gönderebilir. Gelen başvurulardan seçilenler arasından her gün bir tanesini sosyal medya hesaplarımızdan izleme bağlanlantıları ile birlikte paylaşacağız. Paylaştığımız kısa filmlerden 10 tanesini, sinemamız açıldığı ilk haftalarda bir kısa film seansında peşpeşe büyük salonumuzda seyredeceğiz!” denildi.



Moda'da bulunan Fototrek & İstanbul Hatırası Fotoğraf Merkezi etkinlik, seminer, atölye ve çekim çalışmalarına ara verdi. Bu süreç içerisindeki pek çok etkinliği www.videogren.com sitesi üzerinden sürdürecek. Fotoğraf gönüllüleri, Youtube canlı yayınında evden hiç çıkmadan fotoğrafçılıkla ilgili neler yapabileceklerine dair ipuçları öğrenebilecek.

Kadıköy'de düzenlenecek olan ancak ertelenen “İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali” internete taşınıyor. Festival düzenleyicileri, “Biz de festival ekibi olarak eve kapandığımız şu günlerde sizler için geçen seneki festival kayıtlarını Youtube kanalımıza yüklemeyi hızlandırdık. Her akşam saat 20.30'da ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.” açıklamasını yaptı.









