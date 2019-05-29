Şimdi “Rubato Zamanı”

“Anadolu müziğinin oda orkestrası” olarak tanımlanan Rubato grubu, şimdi televizyonda…

Arabeskten popa pek çok şarkıyı yeniden yorumladıkları albümlerinin yanı sıra adeta ayine dönüşen canlı performanlarıyla da kısa sürede kült bir gruba dönüşen Rubato, 2 sezondur sürdürdüğü konuklu müzik programı; yepyeni formatı ve ismiyle Show Tv ekranlarında başlıyor.

Son albümü “Üç” ile büyük beğeni toplayan; Türkiye’nin usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu, programda unutulmaz şarkılar başka bir tat ve yeni bir yorumla seslendirecek. Gökhan Tepe, Selami Şahin ve Suzan Kardeş’in konuk olacağı program, bayramın birinci günü a izleyiciyle buluşacak. Kadıköy mekanlarında da sık sık sahne alan Rubato grubu, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelerek, izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.