Şile Bezi Festivali 30 Ağustos’ta başlıyor

Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak

Doğası, kültürü, tarihiyle İstanbul’un gizli cenneti Şile, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 32. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Şile Belediyesi tarafından 31 yıldır düzenlenen ve ‘Şile Bezini’ dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca ziyaretçiler, Şile Bezi yapımından geleneksel olarak her yıl yapılan denizde Şile Bezi yıkama ritüeline kadar çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkânı bulacak.

Bu yıl festivalde ayrıca 1 Eylül’de başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak. Şile Bezi Festival’inde her yıl olduğu gibi bu yıl da konserler olacak. Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can sevilen şarkılarını Şile Bezi Festivali için söyleyecek. Dans gösterilerinin de yer alacağı festivalde sokak müzisyenleri performans sergileyecek.