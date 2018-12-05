Şiiri seyre daldılar…

Şiir dizelerini objelerle birleştiren ‘Şiirin Seyri’ sergisi, Kozyatağı’nda açıldı

Şair Haydar Ergülen’in ‘fikir dedeliği’ ışığında hazırlanan ‘Şiirin Seyri’ adlı görsel şiir sergisi, 1 Aralık Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıldı. Adeta bir ‘şiir bienali’ni andıran sergide, Ergülen’in Bahariye’deki Yeşim Cimcöz Yazı Evi’nde verdiği şiir atölyesine katılan 33 kişinin şiirleri yer aldı.

Serginin hazırlık aşamasında 56 günde 100’e yakın şiire can veren, onları görselleştiren sergi küratörü/plastik sanatlar sanatçısı Ayşecan Kurtay, ‘Bu bir performans sergisi’ tanımını yaptı. Kendisinin de şiire tutkun olduğunu belirten Kurtay, “Elime bu 33 şairin şiirleri geldikçe, bunları nasıl sergileriz diye düşünmeye başladım. Mesela ben bir sergi alanında kaç şiir okuyabilirim diye sordum kendime. Sonra şiirleri yazan arkadaşlardan şiirlerini ifade eden, çağrışım yaptıran objeler istedim. Sonra bu objelerle şiirleri kavramsal bir şekilde sergiye hazır hale getirdim. Şiirin görsellikle nasıl buluştuğunu görmek isteyenleri sergiye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Serginin beden emekçisi/küratörü Ayçecan Kurtay ile fikir emekçisi Haydar Ergülen, sergi alanındaki daktilonun başında...

“ŞİİRE BAKILABİLİR DE”

Açılış töreninde konuşan Haydar Ergülen, şiir sergisinin ülkemizde ve dünyada eski bir gelenek olduğunu, Türkiye’de ilk defa 1949’da açıldığını söyledi. Kendisinin aslında bir şiir yıllığı yapmak için yola çıktığını anlatan Ergülen, “Biliyorsunuz ülkemizde her sene çok değerli antolojiler çıkar. Fakat birkaç yıldır şiir yıllıkları yapılmıyor. Ben görsel olarak böyle bir yıllık düşündüm. Bazı müzelere bu fikri götürdüm ama müzeler programlarını birkaç yıllık yaptıkları için bu fikir şimdilik hayata geçemedi. Umarım ileride yapacağız. Bu arada fikrimi arkadaşlarla paylaşınca bunu bir sergiye dönüştürmeye karar verdik.” diye süreci anlattı.

Ergülen, şöyle devam etti; “Şiir, Cemal Süreya’nın dediği gibi beş duyuyla yapılır. Duyuların işi şiir. Nasıl ki yazabiliyor, okuyabiliyor, dinleyebiliyorsak, şiire bakabiliriz de. Biz de görsel şiir sergisi yaptık. Bize olan desteği için Kadıköy Belediyesi’ne özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve var olacaklar. Çünkü biz karşılıklı olarak ülkenin aydınlık, çağdaş insanları, demokrasi güçleri olarak önümüzdeki seçimlerde de varlığımızı koruyacak ve daha ileriye taşıyacak oy oranına ulaşacağız. Bu arada geçenlerde Kadıköy, dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri seçildi. Bu da belediyenin insana, kültür ve sanata verdiği önemi gösteriyor.”

ŞİİRİ KONUŞTULAR

Şairler Orhan Alkaya, Tuğrul Tanyol, Türkiye Yazalar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, şiiri sergilenen kişiler, genç şairler, şiir sevenlerin katıldığı törende, proje koordinatorü Ayça Erdura’nın babası da olan, 70’li yılların popüler şarkıcıları Ersan Erdura mini bir dinleti sundu. Daha sonra bir de şiir paneli yapıldı. Orhan Alkaya, Tuğrul Tanyol, Riitta Cankoçak ve Mustafa Köz, ‘Şiir yazmak gerekli mi?’ sorusunu ele aldılar. Aynı gün öğleden sonra yapılan bir başka panelde de Haydar Ergülen, Cenk Gündoğdu, Baki Ayhan, Zeynep Köylü, ‘ilk kitaplar ve şiirde acemilik’ konusunda konuştular. 9 Aralık’taki panelde ise Hilal Karahan, W.B Bayrıl, Turgay Kantürk ve Engin Turgut, ‘şiir ve görsellik’ temasında söyleşecekler.

80’lerin ünlü sanatçısı Melike Demirağ, sergi alanında kendi şiirini yazarken…

ŞİİRE DAİR 12 ATÖLYE

Sergi aralık ayı boyunca açık kalacak. 1 ay sürecek şiir günleri kapsamında ayrıca şu etkinlikler yapılacak;

• Nihal Başgöl ile Senaryoda Kahramanın Yolculuğu (8 ve 15 Aralık/13.00)

• Funda Tarakçıoğlu ile Şiirleri Boyuyoruz (8 Aralık/15.00)

• Füsun Çetinel ile Yeni Metinler Yeni Formlar (8 ve 22 Aralık /17.00 / 16 ve 23 Aralık /15.00)

• Yeşim Cimcöz ile Yaratıcı Yazı (9 Aralık/ 13.00)

• Tolga Kılıç ile Şiirini Al Gel (15 ve 22 Aralık /15.00)

• Arzu Arbak ile Görsel Konuşmalar (23 Aralık / 11.00)

• Gizem P. Karaboğa ile Duygulardan Kurguya (23 Aralık/13.00)

Şiir çarkından çıkan dizeler, duvardaki post-it’lere yazıldı