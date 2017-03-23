Haftalık Bağımsız Gazete 25 Mart 2017
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Şiir sokakta, şairler yollarda !

Şiir sokakta, şairler yollarda !
Alper Kaan YURDAKUL

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısıyla, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında, Kadıköy PTT önünde bir araya gelen şair, yazar ve edebiyat dostları, Kadıköy sokaklarında şiirler okuyarak, şiir dergileri dağıttılar. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye’nin karanlık günlerden geçtiğini vurgularken, şiirin eylemci ve devrimci aydınlığına her zamankinden daha fazla gereksinim duyulduğunu söyledi. Sendika açıklamasında, bu sebepten dolayı şiirin sokakla buluşmasının tüm şairlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Etiketler; #şiir #şair #türkiye yazarlar sendikası
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