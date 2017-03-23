Şiir sokakta, şairler yollarda !

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısıyla, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında, Kadıköy PTT önünde bir araya gelen şair, yazar ve edebiyat dostları, Kadıköy sokaklarında şiirler okuyarak, şiir dergileri dağıttılar. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye’nin karanlık günlerden geçtiğini vurgularken, şiirin eylemci ve devrimci aydınlığına her zamankinden daha fazla gereksinim duyulduğunu söyledi. Sendika açıklamasında, bu sebepten dolayı şiirin sokakla buluşmasının tüm şairlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.