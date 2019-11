UNESCO’ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan, “FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali” bu yıl dördüncü kez, 7-9 Kasım 2019’da düzenlenecek. “Şiir Şiddeti Yener” manifestosuyla yola çıkan; 11’i yabancı olmak üzere 40 şairin katılımıyla yapılacak olan festival, kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefliyor.

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. Teması kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren festivalin düzenleyicileri, festivali cinsiyetçi ya da salt feminist bir festival olmamakla birlikte Türkiye’de bir ilk olarak tanımlıyor. Kadın temalı şiirleriyle, kadın, erkek, LGBT, her dilden, her cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair bu etkinliğe katılıyor.

UNESCO’ya bağlı World Festival of Poetry (Dünya Şiir Festivali- WFP), Kapital Yazarlar Vakfı (WCF), Dünya Şiir Hareketi (WPM) ve Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan festivalin bu yıl koordinatörlüğünü WFP Kıtalararası Direktörü Hilal Karahan ve şair Dilruba Nuray Erenler yürütecekler. 2 günlük festivalin açılışı Kartal'da, kapanış Kozyatağı'nda olacak, aradaki programlar da Yakacık'taki ve Beşiktaş'taki okullarda gerçekleşecek.

ONUR ÖDÜLÜ KAFTANCIOĞLU’NA

Bu yıl festivalin onur ödülü Canan Kaftancıoğlu’na verilecek. Festivalin yabancı şair konukları Androulla Shati (Kıbrıs), Adel Bouagga (Tunus), Asma Al Haj (Filistin/Ürdün), Darya Heidari (İran), Domenico Pisana (İtalya), Gino Leineweber (Almanya), Malak Sahioni Soufi (Suriye/İngiltere), Nancy Paul (Hindistan), Sanaz Davoodzadeh Far (İran), Vadim Terekhin (Вадим Терёхин) (Rusya), Valentin Iacob (Romanya) olacak. Festivalin ev sahibi şairleri de Ali Günvar, Ali Rıza Gelirli, Ayça Erdura, Aydan Yalçın, Aydın Şimşek, Ayten Mutlu, Bedros Dağlıyan, Berivan Kaya, Bircan Çelik, Çağın Özbilgi, Deniz A. Tüzün, Dilek Değerli, Dilruba Nuray Erenler, Elçin Sevgi Suçin, Emel Koşar, Ertuğrul Özüaydın, Gülce Başer, Halil İbrahim Özcan, Hasan Erkek, Hilal Karahan, İsmail Biçer, Kemal Aslan, Levent Karataş, Malik Enes Gümüşlü, Mehmet Hakkı Suçin, Mesut Şenol, Muazzez Uslu Avcı, Muhsine Arda, Muzaffer Özdemir, Nevin Koçoğlu, Niyazi Yaşar, Okan Yılmaz, Osman Öztürk, Ömer Turan, Pınar Doğu, Serap Aslı Araklı, Tarık Günersel, Veysi Toktaş, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl.

FESTİVALİ KADIKÖY’LE BULUŞTURDU

Bu yıl FeminİSTANBUL'un Kadıköy ayağını düzenleyen şair Ayça Erdura, Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki programın Hilal Karahan'la birlikte moderatörlüğünü yürütecek. Erdura, “Festival aslında tamamen Kartal’da yapılacaktı ama ben kapanış Kadıköy’de olsun dedim.” dedi. Dünyanın pek çok ülkesinde kadın temalı festivallerin yapıldığını anımsatan Erdura, “ FeminİSTANBUL, Türkiye için bir ilk. Dünyada çeşitli uluslararası şiir festivali organizasyonları var. Biz de bu organizasyonlarla eş zamanlı yürütüyoruz bu şiir festivalini. Öyle ki, New York'tan Filipinler'e, Peru'dan Hindistan'a kadar tüm şairlerle iletişim kuruyoruz. Çünkü kadın problemleri her yerde var; hangi ülkede ya da medeniyet düzeyinde olursak olalım, kadın her yerde kadındır... Kadın problemlerine dikkat koyan, şairlerle ortak bilinç oluşturan, kadın temalı bir şiir festivali bu! Festivale kadın, erkek, trans, herkes katılabilir; tek şart, kadın temalı şiir yazmak, kadın problemlerine şiir yoluyla dikkat koymak, kadın şiirleri yazmak... Bu yıl, "Şiir şiddeti yener" dedik; dünyada ve Ortadoğu'da şiddet kol gezerken, şiirin gücünün ve kollektif olmanın şiddeti yeneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İTALYAN ŞAİR KOZYATAĞI’NDA

FeminİSTANBUL'un kapanışı 9 Kasım Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde olacak. Mehmet Ünlü’nün gitarla Latin müziği ve Tezernur Gücükoğlu’nun akordeon dinletileriyle renklenecek etkinlikte, Türk ve yabancı şairlerden şiirler dinlenecek, “Şiirsel tiyatro:Narda şiir” (Malik Enes Gümüşlü ve öğrencileri) etkinliği olacak. Ayrıca, festivale İtalya’dan katılan Domenico Pisana da Kadıköy’e gelerek, dünya şairleri üzerine yazmış olduğu eleştiri kitabının tanıtımını yapacak.

ŞİDDETE KARŞI ŞİİRLİ FARKINDALIK

İlk defa 2016’da düzenlenen organizasyonun manifestosu “Anadiline karşı kadın dili” olarak belirlenmiş; organizasyonun teması edebiyatta ve şiirdeki kadın dilini incelemek üzerine kurulmuş. 2017’de “Tuzun Sınırları” temasıyla mülteci sorununa değinilmiş ve bol bol mülteci şiirleri okunmuş. 2018’in teması “Birlikte Çeşitlilik”miş: “Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz.” diyerek İstanbul’un her yerinde ve okullarda şiirler okunmuş.

2019’un teması ise “Şiir Şiddeti Yener”. Festivalin bu seneki manifestosu şöyle:

“Dünyada, medeniyet düzeyi her ne olursa olsun, kadınlar şiddetle yüz yüzedir. Şiddet, fiziksel olduğu kadar psikolojik ve ekonomik de olabilir. Şiddetin her türüne, biçimine karşıyız. Sözcüklerin bittiği yerde başlıyor çünkü şiddet. Bu durumu tersine çeviriyor, bu kez biz sözcükleri bir alet gibi kullanmayı, şiddete karşı farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Biz kadınlar birlikteyiz, güçlüyüz, kıymetliyiz. Dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa ve olacaksa, sayemizde var olacak. İnsanlığın ortak dili şiirdir. Şiir tüm sınırları ve duvarları aşabilir. Şiir, şiddeti yenecek yegâne şeydir. Kadın olmayı kutluyor ve bir armağan olarak kucaklayıp, kabul ediyoruz. İşte şimdi bu kutlamayı bir şiir şölenine dönüştürmek için buluşuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, hep birlikte olmak umuduyla!”