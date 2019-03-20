“Sıdıka” Kadıköy’de

“Sıdıka” sergisi Karikatür Evi’nde açıldı. Bir döneme damga vuran “Sıdıka” dizisinin oyuncuları Hasibe Eren ve Ali Erkazan da açılışa katılanlar arasındaydı

Mizah yazarı Atilla Atalay’ın mizah şaheseri tiplemesi olarak yazdığı ve çizer Latif Demirci’nin portresini, boyunu, bosunu ve kıyafetlerini görselleştirdiği “Sıdıka” karakteri, ilk olarak “Hıbır” mizah dergisinde 1989 yılında yayınlandı, geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. Daha sonra 1997 yılında yönetmen Atıf Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği televizyon dizisinde bir film kahramanı olarak karşımıza çıkan “Sıdıka” şimdi ise aradan geçen uzun yılların ardından 16 Mart Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açılan bir sergiyle sevenlerine yeniden merhaba dedi.

“HOŞUMA GİTTİ VE GURURLANDIM”

Kadıköylülerin ilgi gösterdiği sergiye “Sıdıka” dizisinde baba Zekeriya karakterine hayat veren Ali Erkazan da katıldı. Sergi hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz Ali Erkazan, samimi bir açıklama yaptı, “Bu bir televizyon projesi işi değil. Televizyona aktarma fikri Atıf Yılmaz ile Atilla Atalay’ın görüşmeleri sonucu ortaya çıktı. İyi bir ekiple güzel ve kalıcı bir iş oldu. Toplum tarafından sevildi ve bugünlere geldi. Bu sergi de iyi bir iş olduğunun göstergelerinden birisidir. Beni arayıp sergisinin yapılacağını söylediklerinde çok hoşuma gitti ve gururlandım.” diye konuştu.

Sıdıka karakteriyle tanınan ve sevilen oyuncu Hasibe Eren de dizi setinden gelip serginin açılışına yetişti.

Sergiyi çok sayıda kişi de ziyaret etti. Onlardan biri olan Sıdıka Baskın, “Dizisini severek izlemiştim zamanında. Kendime yakın bulduğum bir karakter. Kadıköylülerin gelip görmesi gereken bir sergi. Diyalogları aile fertleri ve yaşadıkları o mahalle varmış gibi okudum. Bu da bana ayrı bir keyif verdi.” diyor.

7 NİSAN’A KADAR KARİKATÜR EVİ’NDE

Birçok diyaloğun yüzünüzde hafif bir gülümse bırakmasını istiyorsanız, 7 Nisan’a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin misafiri olan Sıdıka’yı ziyaret edebilirsiniz.