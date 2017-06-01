Sezona veda festivali

Oyuncu Yurdaer Okur’un tiyatro mekanı Entropi Sahne 14-18 Haziran arası gerçekleşecek ‘’EntropiFest!’’ adlı festivalle sezona veda ediyor

Oyuncu Yurdaer Okur’un tiyatro mekanı Entropi Sahne 14-18 Haziran arası gerçekleşecek ‘’EntropiFest!’’ adlı festivalle sezona veda ediyor. Festival süresince Entropi Stüdyo adı altında bir araya gelen genç ekibin kendi ürettiği projelerin yanı sıra Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı “RAN” isimli performansı Londra prömiyerinin ardından Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşuyor. Pek çok yerli metnin ve deneysel performansın yer alacağı festival kapsamında Can Kazaz “Açık Prova” konseptiyle müzikseverlerle buluşuyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Yurdaer Okur’un, koordinatörlüğünü İrem Aydın’ın yaptığı festivalin proje danışmanı Ferdi Çetin. Yaratıcı ekip ise Mehmet Tekatlı, Muhammed Çakay, Deniz Demir, Arda Uğurlu, Alara Lokum, Slagana Vujosevik, İrem Aydın, Milay Ezengin, Dilşad Budak Sarıoğlu, Ilgıt Uçum, Özlem Kastel ve Fatih Yağcı’dan oluşuyor.

Festival programı şöyle;

14 Haziran Çarşamba

20:00 – Milay Ezengin’in yazdığı ‘’Terk’’ adlı oyunu Yurdaer Okur ve Milay Ezengin okuayacaklar. (Bilet Fiyatı: 10 TL)

22:00 – Senaryosunda ve yönetmenliğinde Senem Tüzen’in olduğu ‘’Ana Yurdu’’ filmi ücretsiz olarak gösterilecek.

15 Haziran Perşembe

20:30 – ‘’Yerden Yukarı Bulutların Altında’’ adlı performansta Arda Uğurlu, Slagana Vujosevik ve Alara Lokum sahne alacak. (Bilet Fiyatı: 20 TL)

16 Haziran Cuma

20:30 – Dilşad Budak Sarıoğlu’nun yazdığı Metanoia adlı oyunu Ilgıt Uçum ve Dilşad Budak Sarıoğlu okuacak. (Bilet Fiyatı: 10 TL)

17 Haziran Cumartesi

19:00 – Nazım Hikmet’in ‘Ran’ adlı eserini sahneye uyarlayan Yurdaer Okur performans sergilecek. (İndirimli: 25 TL. Tam: 40 TL)

22:00 – Kadıköylü müzisyen Can Kazaz, ‘Açık Prova’ konseptli dinleti verecek. (Bilet Fiyatı: 30 TL)

18 Haziran Pazar

17:00 – Rodrigo Garcia’nın ‘Agamemnon’ eserinde Muhammed Çakay performans sergileyecek. (Bilet Fiyatı: 20 TL)

20:30 – Eugene Ionesco’nun “İki Kişilik Hırgür” oyunundan uyarlanan ‘Delirium’ adlı eserde, Mehmet Tekatlı ve Deniz Demir sahne alacak. (Bilet Fiyatı: 20 TL)

(Rezervasyon için: 0216 337 17 14. Entropi Sahne: Osmanağa mahallesi Piriçavuş sokak No: 6/1)