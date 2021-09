Sezon sergilerle açılıyor

Kadıköylü sanat oluşumu Bant Mag.’in, uzun bir aradan sonra ilk fiziksel karma sergisi “Normalin hatırlanacak nesi var?” açıldı. Kadife Sokak’taki (Barlar Sokağı) Bant Mag. Havuz / Bina’da yer alan sergide, Ali Taptık, Antre Sex, Aslı Özçelik, Asuman Tanyaş, Aylin Güngör, Ayşegül Karacan, Burak Ata, Burak Dak, Cansu Yıldıran, Deniz Bankal, Devin Yalkın, Elif Gülen, Elif Varol Ergen, Hilal Can, Moklich, Naz Tansel, Özgür Can Taşçı, Sadi Güran, Suzan Pektaş, Vardal Caniş ve Zeynep Özkanca’nın işleri yer alıyor. Farklı disiplinlerde üreten sanatçıların biraraya geldiği serginin tanıtımında, “Tarih çoğunlukla başarısızlıkların kaydını tutarken, bu yenilgilerden oluşan ortak belleğimiz de kendi normalini yaratıyor. Bu perspektiften bakarken yenilgilerimiz değiştikçe normalimizin değişmemesi de imkânsız görünüyor. İçerisinde yaşadığımız zamanın birkaç normal öncesini hatırlamak için çaba sarf eden bazılarımız hariç, çoğunluk yeni normale adapte olmakla sınanıyor; her yeni bakış açısı, eskiyle olan ilişkisini tartışmaya açıyor. Biz de kişisel deneyimlerde gizlenen NORMAL’in peşinden, kolektif toplumsal yapıların dinamiklerine göz atmaya çalışıyoruz. En son hatırladığımız normal neydi?” Sergiyi her gün saat 19.00’a kadar ziyaret etmek mümkün.