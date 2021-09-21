Sezon sergilerle açılıyor

Yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından Türkiye'de, son bir yılda üretilen yapılı çevreyi belgeleyen, sergileyen ve tartışmaya açan “Türkiye Mimarlık Yıllığı” sergisi Müze Gazhane’de açıldı. Roca iş birliğinde seçki, yıllık ve sergi formatıyla Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Mimarlık Yıllığı, sergi açılışı öncesi 5 panele ev sahipliği yaptı. İnşaatı tamamlanan ve değerlendirme için başvuru yapan toplam 97 proje arasından 41’i yıllığa seçilerek sergilendi. Seçilen projeler arasında 19 mimari, 11 iç mekan, 4 yeniden işlevlendirme-iç mekan, 3 kentsel tasarım, 3 peyzaj tasarımı ve 1 geçici strüktür projesi yer aldı. Açık çağrıya gelen başvurular arasından seçilerek oluşturulan yıllık, her yıl değişen, bağımsız, beş üyeden oluşan seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. Türkiye Mimarlık Yıllığı Seçici Kurulu bu yıl Mehmet Cemil Aktaş, Buşra Al, Neslihan Dostoğlu, Zeynep Yapar Ergün ve Bülent Ergin Güngör’den oluştu. Serginin açılışında konuşan Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, Türkiye’de üretilen yapılı çevreyi, yıllık döngülerle değerlendirme ve tartışmaya açan Türkiye Mimarlık Yıllığı’nın ülkedeki mimarlık kültürü için değerli olduğunu söyledi.