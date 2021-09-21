Sezon sergilerle açılıyor

- Ressam Ayşegül Yılmaz’ın toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmiş, sahiplenilmiş isimlerin portrelerini tuvale taşıdığı Altın Yüzler sergisi, Bahariye Sanat Galerisi'nde açıldı. Yılmaz’ın elde edeceği gelirin tamamını “Deliler Ve Veliler Derneği”ne bağışlayacağı sergi, 28 Eylül’e dek izlenebilir.
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Bahariye Sanat Galerisi & Memorial iş birliği ile “Doğadan Yansımalar/Çevre Haftası Farkındalık Sergisi”, 20 sanatçının katılımı ile Memorial Sanat Galerisi’nde açıldı. Aydemir Atalay, Benan Çokokumuş, Bilge Akon, Bilge Heper, Devrim Erbil, Dincer Özçelik, Ecevit Üresin, Hayrettin Sönmez, İlker Karakaş, İpek Chi, İsmail Avcı, Linda Kumdagezer, Mehmet Arpacık, Neslihan Üstünler, Nur Ulubil, Perihan Sadıkoğlu, Saba Çağlar Güneyli, Ümit Gezgin, Ünsal Toker ve Zuhal Kıvılcım’ın katıldığı sergide, sanatçılar doğayı çevreci bir yaklaşımla yorumluyorlar. 5 Ekim’e dek açık kalacak olan sergiyi, eş zamanlı olarak www.bahariyesanat.com adresinden de izleyebilirsiniz.
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Ressam Güher Elçiçek tarafından kurulan G&G Sanat Merkezi, ilk açılış sergisini, Türk resminin önemli isimlerinden Devrim Erbil’in ‘Çeşitlemeler’i ile yapacak. Çiftehavuzlar’daki Beyaz Köşk’te açılacak olan sergide, Erbil’in çeşitli dönemlerine ait pentür, baskı ve halı eserlerinden oluşan geniş bir seçki sunulacak. Küratörlüğünü ressam Ahmet Özel’in yaptığı sergi, 2 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında her gün 11.00 -18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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Yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından Türkiye'de, son bir yılda üretilen yapılı çevreyi belgeleyen, sergileyen ve tartışmaya açan “Türkiye Mimarlık Yıllığı” sergisi Müze Gazhane’de açıldı. Roca iş birliğinde seçki, yıllık ve sergi formatıyla Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Mimarlık Yıllığı, sergi açılışı öncesi 5 panele ev sahipliği yaptı. İnşaatı tamamlanan ve değerlendirme için başvuru yapan toplam 97 proje arasından 41’i yıllığa seçilerek sergilendi. Seçilen projeler arasında 19 mimari, 11 iç mekan, 4 yeniden işlevlendirme-iç mekan, 3 kentsel tasarım, 3 peyzaj tasarımı ve 1 geçici strüktür projesi yer aldı. Açık çağrıya gelen başvurular arasından seçilerek oluşturulan yıllık, her yıl değişen, bağımsız, beş üyeden oluşan seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. Türkiye Mimarlık Yıllığı Seçici Kurulu bu yıl Mehmet Cemil Aktaş, Buşra Al, Neslihan Dostoğlu, Zeynep Yapar Ergün ve Bülent Ergin Güngör’den oluştu. Serginin açılışında konuşan Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, Türkiye’de üretilen yapılı çevreyi, yıllık döngülerle değerlendirme ve tartışmaya açan Türkiye Mimarlık Yıllığı’nın ülkedeki mimarlık kültürü için değerli olduğunu söyledi.
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Kadıköylü sanat oluşumu Bant Mag.’in, uzun bir aradan sonra ilk fiziksel karma sergisi “Normalin hatırlanacak nesi var?” açıldı. Kadife Sokak’taki (Barlar Sokağı) Bant Mag. Havuz / Bina’da yer alan sergide, Ali Taptık, Antre Sex, Aslı Özçelik, Asuman Tanyaş, Aylin Güngör, Ayşegül Karacan, Burak Ata, Burak Dak, Cansu Yıldıran, Deniz Bankal, Devin Yalkın, Elif Gülen, Elif Varol Ergen, Hilal Can, Moklich, Naz Tansel, Özgür Can Taşçı, Sadi Güran, Suzan Pektaş, Vardal Caniş ve Zeynep Özkanca’nın işleri yer alıyor. Farklı disiplinlerde üreten sanatçıların biraraya geldiği serginin tanıtımında, “Tarih çoğunlukla başarısızlıkların kaydını tutarken, bu yenilgilerden oluşan ortak belleğimiz de kendi normalini yaratıyor. Bu perspektiften bakarken yenilgilerimiz değiştikçe normalimizin değişmemesi de imkânsız görünüyor. İçerisinde yaşadığımız zamanın birkaç normal öncesini hatırlamak için çaba sarf eden bazılarımız hariç, çoğunluk yeni normale adapte olmakla sınanıyor; her yeni bakış açısı, eskiyle olan ilişkisini tartışmaya açıyor. Biz de kişisel deneyimlerde gizlenen NORMAL’in peşinden, kolektif toplumsal yapıların dinamiklerine göz atmaya çalışıyoruz. En son hatırladığımız normal neydi?” Sergiyi her gün saat 19.00’a kadar ziyaret etmek mümkün.
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Özellikle Kadıköy sokaklarının tanınan bir imzası olan grafiti sanatçısı Canavar, ilk kişisel sergisi olan “her şey yolunda”yı, Beyoğlu Hanif Han’daki Versus Art Project’te açtı. Sanatçı arkadaşı İzinsiz ile birlikte Kadıköy’deki bir duvara, pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yüzünden hayatını kaybeden insanların anısına “Mutsuzluğun Resmi”ni çizen Canavar, bu ilk sergisinde şiddet ve öfkenin bulaşıcılığı, toplumsal baskı, iktidar sevdası, insanın şehirdeki varoluş mücadelesini merkeze alıyor. Sanatçının yaklaşık 3 yılda hazırladığı sergide, 60’a yakın sprey boya çözümlemesi, pentür, gravür ve duvar üzerine gerçekleştirdiği performatif uygulamalar bulunuyor. Sergiyi, 9 Ekim’e kadar görmek mümkün.