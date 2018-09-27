Sezon şenlikle açılıyor

Kadıköy Tiyatroları Platformunun düzenlediği 3.Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor. 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel ve atölyelerin tiyatro severle buluşacağı şenliği Yolcu Tiyatro’dan Ersin Umut Güler anlattı

Time Out dergisinin dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken “en havalı 50 semt” listesinde Kadıköy’e 43. sırayı vermesi tesadüf değil elbette. Kadıköy’ü güzelleştiren; nefes alınan, ilgi çeken, gidip görülesi zaman geçirilesi yerlerden biri haline getiren etkenlerden biri de tiyatroları. Yirminin üzerinde tiyatro sahnesi bulunan Kadıköy’de, 2016 yılının başında biraraya gelen tiyatro grupları, Kadıköy Tiyatrolar Platformu (KTP)’yi kurdu. Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının oluşturduğu KTP üçüncü yılını karşılıyor. Ve platformun düzenlediği, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen Kadıköy Tiyatro Şenliği, bu yıl da üçüncüsüyle Ekim ayında başlıyor.

İlki 2016 yılında yapılan ve artık sezon açılışının bir geleneği haline gelen 3. Kadıköy Tiyatro Şenliği’ni ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nu Yolcu Tiyatro’dan Ersin Umut Güler ile konuştuk.

“KTP TİYATROLARI BULUŞTURDU”

Kadıköy’de sahnesi olmayan tiyatro gurubu olan Yolcu Tiyatro’nun KTP’ye daha sonra dahil olduğunu anlatan Ersin Umut Güler, Kadıköy’ün kültür sanat etkinliklerinin merkezi olmasıyla birlikte oyuncuların biraraya gelme ihtiyacının daha da arttığını anlattı. Güler, “Kadıköy bir tiyatro merkezi olmaya başladı. Kadıköy’de hem büyük tiyatrolar hem de küçük tiyatrolar vardı. KTP, hepsinin biraraya gelmesini sağladı.” diyor.

KTP, sadece tiyatro gruplarının biraraya gelmesi ve kendi aralarında dayanışma geliştirmeleri için kurulmadı. Başından beri Kadıköy üzerinden bir kültür- sanat politikası oluşturma ve güçlendirme gibi bir derdi de var. Ersin Umut Güler bu süreci “KTP kuruldu ama biz kimiz sorusunu çokça tartıştı” diye anlatıyor. KTP içinde oluşturulan dayanışma ilişkileri kadar “biz kimiz ve kentin kültür sanat politikalarına ne kadar, nasıl etki ediyoruz” sorularına verilen yanıtlar ve yerel yönetimle yani Kadıköy Belediyesi ile yürütülen karşılıklı destek ilişkisiyle somut projeler hayata geçirilmiş. Bu somut adımlardan biri de “Benim Komşum Tiyatro” projesi. KTP’de yer alan tiyatro guruplarının ortaklaşa çalışmasında Kadıköy’ün 21 mahallesinde komşular iyi birer izleyici olmanın inceliklerini ve tiyatronun mutfağını öğrenmişti. Güler “Benim Komşum Tiyatro” projesine ilginin gittikçe arttığını söylüyor. KTP’de 60’a yakın tiyatro gurubunun yer aldığını söyleyen Güler, yakın zamanda kooperatif kurmak için biraraya gelen oyuncular için de bunun iyi bir deneyim olduğunu belirtiyor.

KTP’nin kuruluşundan bugüne Kadıköy’deki tiyatro sayısının da arttığını anlatan Ersin Umut Güler “KTP Kadıköy’ü tiyatro izleyicisi için merkez haline getirdi. Kadıköy semt olarak insanların kendini daha rahat hissettikleri bir yer özellikle Kadıköy’de tiyatro seyircisi patlaması var. Ben Beşiktaş’ta oturuyorum ama bir oyun iki yakada birden oynuyorsa ben Kadıköy’e gitmeyi tercih ediyorum.” diyor.

GELENEKSEL YÜRÜYÜŞLE BAŞLIYOR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kadıköy Tiyatro Şenliği’nin adının “Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro” olması da galiba bu yüzden. 1 Ekim’de başlayacak şenlikte 12 yetişkin, 4 çocuk oyunu, 2 belgesel seyirciyle buluşacak. Şenlikte ayrıca iki de atölye yer alıyor. Şenlikte yer alan bütün oyunların fiyatları da sabit; yetişkin 30, çocuk oyunları ise 25 lira. Bunun seyirci için büyük avantaj olduğunu anlatan Güler, “Seyirci sezon içinde daha pahalı izleyeceği bir oyunu sezon başında daha uygun bir fiyata izleme olanağı buluyor.” diyor.

3. Kadıköy Tiyatro Şenliği, Güler’in “artık geleneksel hale geldi” dediği yürüyüşle başlıyor. Oyuncular 30 Eylül günü 17.30’da tiyatro severleri bu kez yanlarına alıp Ali Suavi Sokak’tan (Sanatçılar Sokağı) Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüyecek. Keyifli yürüyüş ve açılış konuşmaları sonrası Emre Tandoğan, Cihan Mürtezaoğlu ve Komik Günler konser verecek. Şenliğin kapanışı da 16 Ekim’de Nazım Hikmet Kültü Merkezi’nde Teoman Kumbaracıbaşı konseriyle yapılacak.

CENK DOST VERDİ’YE İTHAF

Bu yılki Tiyatro Şenliği, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve şu anda cezaevinde olan oyuncu Cenk Dost Verdi’ye ithaf edildi. Ersin Umut Güler, “Cenk geçen yıl Yolcu Tiyatro adına şenlik komitesindeydi. Bu sene ben Yolcu Tiyatro adına şenlik komitesindeyim. Geçen yıl şenlikte de KTP’nin içinde de çok aktif yer aldı Cenk. Ve bir tiyatro oyuncusu şu anda sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklu. KTP’nin de emekçisi olduğu için bu duruma ses vermek ihtiyacı duyduk ve şenliği Cenk’e ithaf ettik.”

ŞENLİKTE HANGİ OYUNLAR VAR?

3.Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde sahnelenecek oyunlar ve ekinlikler şöyle:

1 Ekim : Arıza- Moda Sahnesi

2 Ekim: Kukla Oynatma Atölyesi (Atölye) Pat Atölye

3 Ekim: Kırkbir- AltkatSanat

4 Ekim: Pantomim Atölyesi- Pat Atölye

5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- Oyun Sandalı- CKM Büyük Salon

6 Ekim: Masal Irmaklarında –İstanbulimpro / Anlaştık mı? (Çocuk Oyunu) – Moda Sahnesi

7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro Merdiven- Altkat Sanat / Tebeşir Dairesi (Çocuk Oyunu)- Altkatsanat

8 Ekim: Angina Pektoris- Küçük Salon

9 Ekim: Bavul- Yeditepe Mim Atölyesi- CKM A Salonu / Perdesiz Sahneler (Belgesel Gösterim) Nazım Hikmet K.M.

10 Ekim: Türkiye’de Şekspir Olmak (Belgesel) – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

11 Ekim: Kürklü Venüs- Yolcu Tiyatro- CKM Büyük Salon

12 Ekim: Beş Sevim Apartmanı- Tiyatro Alesta- Kadıköy Emek Tiyatrosu

13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy Emek Tiyatrosu

14 Ekim: Şvayk Harikalar Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro Oyuuncuları Topluluğu- CKM Büyük Salon / Korkusuz Salyangoz (Çocuk Oyunu) Balon Kukla Tiyatrosu- Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Büyüyünce Ne olacaksın (Çocuk Oyunu) – Öykü Sahne

15 Ekim: Anne Frank’ın Hatıra Defteri-Altkat Sanat