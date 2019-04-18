Seyircinin ödülleri dağıtılıyor

XIX. Direklerarası Seyirci Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2018-2019 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahneye konan oyunları seyretti. Jüri 35 dalda kişi ve kurumları ödüle değer gördü. Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülü ise yaratıcı ışık tasarımı ile Aytekin Dağtekin’e ( Hadi Sevişelim, Tiyatro Teras) verilecek. Vasıf Öngören’in tiyatro anlayışını günümüzde yansıtan ve Öngören ailesinin değerlendirmeleri sonucu, önerilen kişi, oyuncu ya da topluluklara verilen Vasıf Öngören 2019 ödülü, OHAL KHK’sı ile Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Türkiye’de tiyatro eğitiminin en önemli isimlerinden Süreyya Karacabey’e sunulacak. Zeki Göker’in politik tiyatro anlayışını günümüzde yansıtan ve Göker ailesinin önerisiyle belirlenen Zeki Göker 2019 ödülünün sahibi ise usta oyuncu Metin Akpınar oldu. Ödül töreni, Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Nisan Pazar günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Tiyatronun gelişmesine katkı sunmak için sunulan Direklerarası Seyirci Ödülleri’nin kurucusu, tiyatro sevdalısı Kadıköylü Ömer Şahinbaş, “Oscar değil teşvik ödülleri veriyoruz. Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir.” diyor.