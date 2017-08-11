Seyirci parkta, yıldızlar sahnede

Her yıl sabırsızlıkla beklenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başladı. Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’yu dolduran tiyatroseverler arasında Pendik’ten gelen de vardı, festivalle yaşıt olan da…

Kadıköy Belediyesi, Çocuk Tiyatro Festivali ve Yazlık Sinema Günleri’nin ardından sıcak yaz günlerinde ruhumuzu sanatla serinletmeye devam ediyor. Bu yıl 15.si düzenlenen, Kadıköylülerin ve tiyatroseverlerin alışkanlığı haline gelen, birbirinden usta birçok oyuncuyu aynı sahnede izleyicilerle ücretsiz buluşturan Kadıköy Tiyatro Festivali, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” adlı oyunla 4 Ağustos Cuma günü başladı. 15. yılı olması sebebiyle tam 15 gün sürecek olan, özellikle Kadıköy sahnelerinde oynamış, öne çıkarak dikkat çeken tam 15 oyunu Kadıköylülerle ve tiyatroseverlerle buluşturacak festivale ilgi bu sene de yoğun oldu. Binlerce tiyatrosever, Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’yu doldurarak yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Biz de tiyatro çıkışlarında izleyicilere mikrofon uzatarak festivale dair duygu ve izlenimlerini sorduk.

“İPLE ÇEKİYORUM”

Ekrem Çekat: Ben yıllardır bu etkinliği keyifle takip ediyorum. Her yıl senenin bu döneminin gelmesini iple çekiyorum. Benim için çok eğlenceli ve eğitici oluyor. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

“BULUNMAZ BİR NİMET”

Barış Aksu: Normal salonlardan farklı olarak, herkesle beraber böyle daha interaktif bir durum var burada. İnsanların tepkileri daha iyi sezilebiliyor. Normalde salonda önceden plan program dâhilinde yürütmüş olunan bir durum var ve gelen kitle profili aşağı yukarı belli. Fakat burada biraz daha farklı işliyor işler. Burada oyuncularda her türlü tepkiye açık olarak oyuna geliyorlar. Bence bu onları teşvik edecek başka bir bakış açısı yaratıyor. Hem seyirciler hem oyuncular açısından bulunmaz bir nimet olarak görüyorum.

“BU SICAKLARDA ÇOK KEYİF VERİCİ”

Dilara Sezen: Ben çok mutluyum. Mutlu olmamın öncelikli nedeni, hepsine gidildiği takdirde büyük ücretlere tekabül edecek oyunları burada ücretsiz sergiliyorlar. Gidemediğimiz ve bilet bulamadığımız oyunları burada izleme şansına sahip oluyoruz. Açık havada olması, aynı açık hava sineması gibi çok keyif verici. Özellikle bu sıcaklarda…

“SAHİP ÇIKILMASI MUTLU EDİYOR”

Serdar Şeker: Gerçekten Belediye ve kültür-sanat alanında Kadıköy çok güzel bir yer. İnsanlara yönelik böyle bir etkinliğin olması çok önemli. Çok güzel oyunlar var. Bugün “Üç Kız Kardeş”i izledik. Çok keyifliydi. Bundan sonraki oyunlarda çok keyifli olacak. Göründüğü kadarıyla insanlardan da yoğun talep var. Bilet bulurken baya zorlanmıştık. Bir oyuncu olarak tiyatroya böylesine sahip çıkılması ve izleyiciler tarafından bu kadar benimsenmesi beni çok mutlu etti.

“OYUNCU OLARAK GÜÇLÜ HİSSETTİRİYOR”

Özgür Güneş Demiralp: Açık havada böyle bir hizmetin ücretsiz verilmesi, beni hem oyuncu hem de vatandaş olarak güçlü hissettiriyor. Program da çok güzel. Programda sezonda izlemek isteyip izleyemediğimiz oyunlar da var.

“PENDİK'TEN KADIKÖY’E ETKİNLİK İÇİN GELDİM”

Burak Abatay: Sosyal anlamda belediyelerin böyle işler yapması çok mutluluk verici. Pendik’te oturan biri olarak Kadıköy’e sadece bu etkinlik için geldim. Bu kadar yolu etkinlik için gelmiş olmam etkinliğin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Dört duvar arasında olmasındansa açık havada olması çok güzel.

“AÇIK HAVADA ÇOK KEYİFLİ”

Büşra Küçük: Açık havada tiyatro izlemek kesinlikle çok keyifli. Alışkın olmadığımız bir durum. Özellikle bu kadar fazla oyun olması ve bu kadar uzun sürmesi çok güzel.

“FESTİVALLE YAŞIT SAYILIRIZ”

Eda Kalaycıoğlu: Çok mutlu oldum. Ben 17 yaşındayım. Kendimi bildim bileli her yaz buraya geliyorum. Zaten festivalle de yaşıt sayılırız. Burada, amfi tiyatroda büyüdüm desem yeridir(gülüyor).