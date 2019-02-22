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Şey’in sergisi

Şey’in sergisi
GazeteKadıköy

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, 21 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında Hüseyin Emre Birinci’nin “Şey” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının karışık teknik desenlerinin yanı sıra bristol, ham selüloz plaka ve pvc plaka üzerine farklı tekniklerle ürettiği asamblaj serilerini bir araya getiren sergi beden, iktidar ve kutsiyet ilişkilerini sorguluyor.

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