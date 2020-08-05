Şeyh Bedreddin filmi çekiliyor

Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan “Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi”nin çekimleri başlıyor. 128 kurum ve 850 kişi tarafından desteklenen film son 100 destekçi için çağrı yaptı

“Ay ve güneş herkesin lambasıdır,

hava herkesin havasıdır,

su herkesin suyudur.

Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?”

14. yüzyılda yaşayan, sürgünde idam edilen üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında hâlâ yaşayan Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez sinemada izleyiciyle buluşacak. Anadolu tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatan Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan “Hakikat: Bir Şeyh Bedreddin Filmi”nin ön hazırlıkları tamamlandı.

Senaryosunu Hakan Alak ve Ali Şahin’in yazdığı filmde Şeyh Bedrettin’i Suavi canlandıracak. Filmin yapımcılığını ise bağımsız ve özgür sinema yapmak için kooperatif mantığıyla kurulan İmece Film Yapım üstlendi. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak filmin yılsonunda vizyona girmesi planlanıyor.

“Hakikat” imece usulü çekilen bir film olma özelliği taşıyor. Projeye şimdiye kadar 128 kurum ve 850 kişi ayni ve nakdi destek verdi. Türkiye sinemasında ilk kez bu kadar bileşeni “Şeyh Bedreddin” ismi altında birleştirmeyi başaran İmece Film, son 100 destekçi için çağrı yaptı. Projeye destek olan kişi veya kurumlar de bu özel filme ortak yapımcı olacak.

Destek başvuruları İmece Film web sitesi ve filmin sosyal medya hesapları üzerinden yapılabilir.